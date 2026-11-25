Auto impactado contra un altar. Foto: IA/Ilustrativa

Un auto se impactó contra el altar de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Jalalpa el Grande, luego de ingresar al inmueble a gran velocidad, de acuerdo con el reporte de testigos y autoridades.

La policía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX) acudió al sitio y confirmó que no hubo personas lesionadas, aunque sí daños materiales.

¿Cómo fue el choque en la iglesia de Jalalpa el Grande?

El choque ocurrió la noche del martes 24 de noviembre, mientras se celebraba una misa en el templo de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Las llamadas de emergencia movilizaron a policías y equipos de rescate, que encontraron un auto amarillo dentro de la iglesia.

El vehículo derribó la puerta de acceso y avanzó entre las bancas hasta llegar al altar. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños en esa parte del templo.

¿Qué se sabe sobre el saldo del choque?

El reporte policial indica que el choque dejó daños materiales, mientras que el conductor fue trasladado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para el deslinde de responsabilidades.

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