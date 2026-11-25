Cuándo la UIF puede cancelarte una cuenta. Foto: Pexels

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles 25 de noviembre que las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, nunca fueron descongeladas en su totalidad. El funcionario había obtenido una resolución judicial que le permitía acceder a recursos provenientes de sus pensiones. Tal como te lo comunicamos en UnoTV.

“Nunca se le descongelaron las cuentas”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. Explicó que Rocha Moya solicitó acceso a sus pensiones, medida contra la cual se inconformó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) negó posteriormente la suspensión definitiva que le permitiría disponer de estos recursos.

El caso pone sobre la mesa las facultades de la UIF para ordenar el congelamiento de cuentas bancarias, cuánto tiempo pueden permanecer bloqueadas y qué sucede con el dinero de las personas afectadas.

¿Cuándo puede la UIF congelar cuentas bancarias?

Los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito establecen las bases legales para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la UIF, ordene la inmovilización de cuentas bancarias.

La dependencia puede incorporar a personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) cuando existan indicios suficientes de posibles vínculos con delitos como:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocidas como lavado de dinero.

Financiamiento al terrorismo.

Delitos asociados con las actividades anteriores.

Una vez que las autoridades notifican la incorporación de una persona a esta lista, las instituciones bancarias deben suspender inmediatamente las operaciones y servicios financieros correspondientes.

En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de estas facultades, incluso cuando derivan de investigaciones nacionales.

La medida no requiere una sentencia penal condenatoria, pues tiene carácter preventivo y administrativo. Sin embargo, la autoridad debe justificar los motivos del bloqueo.

¿Cuánto tiempo pueden permanecer congeladas las cuentas bancarias?

La legislación mexicana no establece un plazo máximo general durante el cual una cuenta bancaria puede permanecer bloqueada por la UIF.

La inmovilización puede mantenerse mientras subsistan las causas que motivaron la incorporación de una persona a la Lista de Personas Bloqueadas.

El bloqueo puede concluir cuando la autoridad determina que procede retirar a la persona de dicha lista o cuando una resolución jurisdiccional dispone el levantamiento de la medida.

Los plazos establecidos para ejercer el derecho de audiencia no representan una fecha límite para liberar los recursos.

¿Qué pasa con el dinero de una cuenta bancaria congelada?

El congelamiento de cuentas bancarias no significa que el Gobierno se quede automáticamente con el dinero de las personas investigadas.

Los recursos permanecen inmovilizados en las instituciones financieras, pero sus titulares no pueden disponer libremente de ellos.

Entre las operaciones que pueden quedar restringidas se encuentran:

Retiros de efectivo.

Transferencias electrónicas.

Pagos con tarjetas de débito.

Disposición de ahorros e inversiones.

Otras operaciones financieras comprendidas en la medida.

El bloqueo tampoco constituye por sí mismo un decomiso. Para que el Estado pueda apropiarse legalmente de los recursos deben cumplirse procedimientos adicionales previstos en la legislación.

Si las autoridades levantan el bloqueo y no existen otras restricciones legales, el titular puede recuperar el acceso a su dinero.

¿La UIF puede congelar cuentas donde se reciben pensiones?

Las restricciones también pueden alcanzar cuentas bancarias donde las personas reciben salarios, pensiones u otros ingresos.

Sin embargo, el artículo 129 de la Ley de Amparo contempla supuestos para permitir el acceso a determinados recursos durante un procedimiento judicial.

Entre ellos se encuentran:

Gastos necesarios para garantizar la subsistencia del titular.

Obligaciones alimentarias.

Cumplimiento de determinadas obligaciones laborales.

Pago de créditos fiscales.

Créditos hipotecarios para vivienda de uso propio.

El acceso a estos recursos está sujeto a la valoración de la autoridad jurisdiccional y al cumplimiento de los requisitos legales.

Por lo tanto, recibir una pensión no implica el desbloqueo automático de una cuenta bancaria.

¿Cómo recuperar el acceso a una cuenta bloqueada por la UIF?

Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a conocer los motivos de la medida y presentar pruebas para impugnarla.

El artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito contempla el siguiente procedimiento:

Notificación: el banco informa al titular sobre los fundamentos y motivos del bloqueo.

el banco informa al titular sobre los fundamentos y motivos del bloqueo. Derecho de audiencia: la persona puede solicitar una audiencia y presentar argumentos y pruebas dentro del plazo legal de 10 días hábiles.

la persona puede solicitar una audiencia y presentar argumentos y pruebas dentro del plazo legal de 10 días hábiles. Resolución administrativa: la UIF cuenta con 15 días hábiles, a partir de la integración del expediente, para determinar si procede retirar a la persona de la lista.

Los afectados también pueden acudir a instancias jurisdiccionales mediante procedimientos como el juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo, según corresponda.

La presentación de estos recursos legales no garantiza la liberación inmediata del dinero.

¿Qué pasó con las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya?

El 13 de noviembre de 2026, la UIF informó que dio cumplimiento a una resolución judicial que autorizó el acceso parcial a recursos derivados de pensiones de un exfuncionario de Sinaloa.

La dependencia precisó que la suspensión provisional comprendía pagos futuros correspondientes a pensiones.

Tras la impugnación de la UIF, el tribunal negó la suspensión definitiva, por lo que Rocha Moya quedó impedido para disponer de esos recursos.

La incorporación de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas comenzó en mayo de 2026, tras reportes de instituciones financieras mexicanas.

La UIF ha señalado que estas medidas son preventivas y no constituyen una determinación de responsabilidad penal.

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