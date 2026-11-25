La camioneta de los agresores quedó plasmada en video. Foto: Genaro Zepeda

La astucia y habilidad al volante permitieron a un automovilista escapar de un grupo de sujetos armados que intentó asaltarlo la mañana de este martes sobre la autopista México–Tuxpan, en la Sierra Norte de Puebla.

Fuerte video en zona de Puebla

El intento de atraco quedó captado en video y ocurrió en las inmediaciones del puente conocido como Las Jorobas, en el tramo carretero que conecta a los municipios de Huauchinango, Puebla, y Acaxochitlán, Hidalgo.

#LosTitulares | #Alerta ⚠️ || Reportan intento de asalto en la México-Tuxpan. 🚨



Conductores que circulaban la mañana de este martes, a la altura del puente Las Jorobas, denunciaron haber sido sorprendidos por sujetos armados a bordo de una camioneta quienes presuntamente… pic.twitter.com/i5d47P3fZ6 — LosTitulares (@_LosTitulares) November 25, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares, varios sujetos que portaban armas largas salieron al paso del automovilista e intentaron obligarlo a detener su marcha, presuntamente para despojarlo de su vehículo y pertenencias.

Al percatarse del peligro, el conductor reaccionó con rapidez, aceleró su vehículo y logró esquivar a los presuntos delincuentes, quienes no consiguieron concretar el atraco. La grabación generó preocupación entre usuarios de esta importante vía de comunicación que conecta al centro del país con la región del Golfo de México.

El intento de asalto pone nuevamente de manifiesto los riesgos que enfrentan automovilistas y transportistas que circulan por la autopista México–Tuxpan, particularmente en los límites territoriales entre Puebla e Hidalgo.

Piden más seguridad en la zona

Ante estos hechos, usuarios de la vía carretera demandan mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional, así como una estrecha coordinación entre las corporaciones de seguridad de ambas entidades para prevenir robos y garantizar el tránsito seguro.

A pesar de la denuncia ciudadana la Guardia Nacional División Carreteras no ha reforzado los patrullajes en dicha zona, la cual en las últimas horas presenta lluvia y neblina debido al mal clima en la región norte del estado de Puebla.

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