Más de 10 años de espera por sentencia contra sus feminicidas. Fotos: Cuartoscuro

Tres sentencias de prisión, una condena que enfrentó una apelación y una resolución que descartó el delito de feminicidio son parte del desenlace judicial de cinco casos que conmocionaron a México. En el marco del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los expedientes de Ingrid Escamilla, Lesvy Berlín, Mariana Lima Buendía, Fátima Cecilia y María de Jesús Jaimes Zamudio permiten revisar los avances y pendientes en el acceso a la justicia.

Aunque algunos procesos concluyeron con condenas de varias décadas de prisión, otros estuvieron marcados por omisiones durante las investigaciones, cambios en la clasificación de los delitos y exigencias de las familias para que se reconozca la violencia que enfrentaron las víctimas.

Marichuy: una sentencia que no reconoció el feminicidio

El caso de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, tuvo una resolución judicial el 24 de noviembre de 2026, casi 11 años después de su muerte.

La joven, de 19 años y estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), murió en enero de 2016 después de caer desde un quinto piso en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero. Su familia rechazó desde el inicio que se tratara de un suicidio y exigió que los hechos fueran investigados como feminicidio.

La investigación atravesó distintas clasificaciones jurídicas y la madre de la joven, Yesenia Zamudio, ha mantenido durante años la exigencia de que se sancionara el delito que denunció, además de hacerse viral por un video en una marcha del 25N donde exigía justicia para el esclarecimiento de la muerte de su hija.

El martes 24 de noviembre de 2026, una jueza dictó una sentencia de 11 años de prisión contra Gabriel Eduardo Galván Figueroa, pero, por homicidio doloso. La juzgadora no acreditó el delito de feminicidio que reclamaba la familia.

La resolución provocó inconformidad entre los familiares, quienes anunciaron que buscarían apelar el fallo. Así, aunque existe una sentencia contra uno de los señalados, el caso mantiene abierta la discusión sobre la clasificación jurídica de la muerte de Marichuy y la exigencia de justicia de su familia.

El otro señalado en el caso, el exprofesor del IPN Julio Iván “N”, continúa prófugo y cuenta con orden de aprehensión.

Ingrid Escamilla: 70 años de prisión y el origen de la Ley Ingrid

El feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrió el 9 de febrero de 2020 en un departamento de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX). Su entonces pareja, Erick Francisco “N”, fue señalado como responsable del crimen.

El caso provocó indignación nacional luego de que imágenes del cuerpo de Ingrid fueran filtradas y difundidas en medios de comunicación y redes sociales. La exposición de ese material impulsó protestas y exigencias para sancionar a quienes divulgaran fotografías de víctimas de delitos.

En octubre de 2022, Erick Francisco “N” recibió una sentencia de 70 años de prisión por feminicidio. Un año después, en octubre de 2023, un tribunal de segunda instancia confirmó la condena y ordenó nuevamente el pago de indemnización y gastos funerarios.

El caso también impulsó la llamada Ley Ingrid, una reforma que busca sancionar la difusión de imágenes, audios o documentos relacionados con víctimas de delitos por parte de personas servidoras públicas.

Sin embargo, el desenlace judicial no resolvió todas las exigencias de la familia. En un recuento publicado por ONU Mujeres, la madre de Ingrid señaló que todavía no tenía claridad sobre quién filtró las imágenes del cuerpo de su hija ni sobre las posibles sanciones contra la persona responsable.

Fátima Cecilia: condenan a 170 años a los responsables

El feminicidio de Fátima Cecilia, una niña de 7 años, ocurrió en febrero de 2020 en la CDMX. La menor fue vista por última vez el 11 de febrero, cuando salió de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, en la colonia Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco.

Tras la denuncia de sus familiares, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda. Su cuerpo fue localizado sin vida días después en la colonia Los Reyes, en la alcaldía Tláhuac.

La investigación llevó a la detención de Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, quienes fueron procesados por los delitos de secuestro agravado y feminicidio.

El 30 de abril de 2025, un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una pena de 170 años de prisión para cada uno de los acusados: 100 años por secuestro agravado y 70 por feminicidio. También se ordenó el pago de indemnizaciones y gastos funerarios.

El proceso tuvo otro movimiento en agosto de 2026, cuando la familia acudió a una audiencia de alegatos aclaratorios ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para solicitar que se confirmara la condena. Los sentenciados habían apelado la resolución y solicitado que fuera revocada.

Además de la pena de prisión, el caso dejó medidas relacionadas con la protección de niñas y niños en los planteles escolares. Por ello, uno de los pendientes es revisar el cumplimiento de las disposiciones ordenadas por el juez.

Lesvy Berlín: las omisiones que cambiaron la investigación

El 3 de mayo de 2017, el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio, de 22 años, fue encontrado en una caseta telefónica dentro de Ciudad Universitaria, en instalaciones de la UNAM.

La investigación inicial fue abierta por homicidio culposo. Sin embargo, su familia cuestionó esa clasificación y pidió que se investigara el caso como feminicidio, al señalar antecedentes de violencia contra la joven.

La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX documentó irregularidades en la integración de la investigación, entre ellas deficiencias en el resguardo de indicios y falta de diligencia para analizar los antecedentes de violencia. En su Recomendación 01/2018, el organismo señaló que las autoridades debían investigar con perspectiva de género.

Jorge Luis González Hernández fue condenado en octubre de 2019 a 45 años de prisión por el feminicidio de Lesvy. Posteriormente, en octubre de 2021, la Quinta Sala Penal aumentó la pena a 52 años y seis meses.

El caso se convirtió en un referente sobre la obligación de las autoridades de investigar las muertes violentas de mujeres sin descartar desde el inicio la posibilidad de un feminicidio.

Mariana Lima Buendía: la lucha que llegó a la Suprema Corte

El caso de Mariana Lima Buendía ocurrió el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex). Su muerte fue considerada inicialmente un suicidio, versión que su madre, Irinea Buendía, rechazó desde el principio.

La familia denunció que Mariana había vivido violencia por parte de su esposo, Julio César Hernández Ballinas, quien se desempeñaba como policía ministerial. Ante la falta de avances, Irinea emprendió una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En marzo de 2015, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 554/2013 y ordenó reabrir la investigación para esclarecer la muerte de Mariana con perspectiva de género. La resolución estableció criterios relevantes para que las autoridades investiguen las muertes violentas de mujeres y no descarten de manera anticipada la posibilidad de un feminicidio.

Después de casi 13 años de exigencia de justicia, en marzo de 2023, Julio César Hernández Ballinas recibió una sentencia de 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana.

La resolución judicial representó el cierre de un largo proceso penal, pero también dejó un precedente para las familias que buscan que las autoridades investiguen con debida diligencia las muertes de mujeres.

El acceso a la justicia, un pendiente para las mujeres

Los cinco expedientes muestran que una sentencia condenatoria no siempre significa que todas las exigencias de las familias hayan quedado resueltas. En algunos casos persisten cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, la reparación integral del daño o el cumplimiento de medidas para evitar que hechos similares se repitan.

En el marco del 25N, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó el 24 de noviembre de 2026 que, de enero a octubre de este año, se registraron 34 casos de feminicidio en la capital y 33 fueron judicializados. La dependencia también reportó una disminución de 42.3% en la incidencia respecto del mismo periodo de 2024.

La judicialización de una investigación es un paso para llevar el caso ante un juez, pero no equivale por sí misma a una sentencia condenatoria. Por ello, el seguimiento de cada expediente, la atención a las víctimas indirectas y la investigación con perspectiva de género continúan siendo elementos centrales para garantizar el acceso a la justicia.

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