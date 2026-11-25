Confirman 4 casos y una muerte por influenza aviar en EE.UU. | Fotos: Pexels – IA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes que el número de casos confirmados de infección humana por influenza aviar A(H5) en trabajadores de establecimientos lecheros supera al registrado en 2025, confirmando también cuatro casos (incluyendo una muerte) en Estados Unidos (EE.UU.).

El organismo internacional hizo un llamado a sus estados miembros a fortalecer la vigilancia, detección temprana, investigación epidemiológica, diagnóstico y respuesta ante casos de infecciones humanas por influenza aviar; en México aún no se confirman fallecimientos al respecto.

Confirman 4 casos y una muerte reciente por influenza aviar en EE.UU.

Estados Unidos detectó cuatro casos humanos confirmados de infección por el virus de la influenza aviar A(H5), distribuidos de la siguiente manera:

Tres en el estado de Washington Incluido un caso mortal

Un caso en Oregón

Fuente: OMS

Cada uno de dichos casos estuvieron epidemiológicamente vinculados con la exposición a ganado lechero infectado por influenza A(H5N1); de manera acumulada, las infecciones humanas en EE.UU. desde abril de 2022 aumentó a 76.

¿Qué se sabe de la muerte por influenza aviar en Washington?

Los tres casos notificados en Washington recientemente corresponden a personas adultas que trabajaban en establecimientos lecheros donde se había detectado el clado A(H5N1) en bovinos.

Uno de los casos identificados desarrolló una enfermedad respiratoria grave, fue hospitalizado y falleció el 1 de noviembre de 2026.

Los dos pacientes restantes solo desarrollaron una enfermedad leve, incluidos síntomas oculares y de las vías respiratorias superiores, los cuales no requirieron hospitalización.

Pruebas adicionales identificaron el virus de la influenza aviar A(H5N1) en todos los casos, detalló la OMS, que también confirmó que los tres casos fueron resultado de infecciones por virus con similitud genética a los detectados en el ganado lechero de Washington.

Imagen: Reuters

Por otro lado, el caso notificado en Oregón correspondió a una persona adulta, trabajadora de un establecimiento lechero en Oregón con exposición ocupacional a ganado lechero infectado por influenza A(H5N1), que presentó conjuntivitis el 10 de noviembre del 2026.

El paciente no fue hospitalizado, recibió oseltamivir y se encontraba en recuperación. La infección por A(H5) fue confirmada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 18 de noviembre a partir de una muestra conjuntival del paciente.

Los CDC mantienen bajo el riesgo para la población

La mayoría de las 75 infecciones humanas confirmadas en Estados Unidos desde 2024 fueron leves y ocurrieron en personas expuestas a animales infectados. Hubo tres muertes, todas en personas con mayor riesgo de complicaciones graves por su edad o por enfermedades de base, según los CDC.

Hasta ahora no se ha identificado transmisión de persona a persona en el país. Los análisis genéticos de los tres casos de Washington mostraron un virus muy similar al detectado en el ganado lechero del estado, sin mutaciones conocidas que aumenten la transmisibilidad o la gravedad.

Los CDC recomiendan a quienes trabajan con vacas lecheras enfermas, aves de corral enfermas o muertas, o aves de traspatio enfermas adoptar medidas de prevención. Cientos de personas en lecherías afectadas están bajo monitoreo de síntomas.

¿Cuál es la situación de la influenza aviar en México?

La OMS no detalló nuevos casos humanos de influenza aviar en México, por lo que no se han establecido recomendaciones particulares o una alerta epidemiológica al interior de la República Mexicana.

Al momento, el virus de la influenza aviar A(H5) ha provocado 82 infecciones humanas en cinco países de la Región de las Américas, de enero del 2022 al 14 de noviembre de 2026:

Canadá

Chile

Ecuador

México

Estados Unidos

Fuente: OMS

Cabe destacar que 78 de los 82 casos fueron provocados por el virus de la influenza A(H5N1), dos por influenza A(H5N2) y uno por influenza A(H5) con neuramidasa (NA) indeterminada y uno por influenza A(H5N5).

La OMS también destacó que, del 1 de enero al 4 de noviembre de 2026, México registró 4 casos de influenza aviar A(H5N1):

2 en aves silvestres

2 en aves domésticas

Fuente: OMS

Cierra Zoológico de León temporalmente por casos de influenza aviar

El Zoológico de León, Guanajuato, anunció este martes que cerrará sus puertas de manera temporal a partir de este 25 de noviembre por los casos de influenza aviar A H5N1 detectados en aves migratorias.

Se trata de una medida preventiva ordenada por autoridades sanitarias federales y estatales, informó el Zoológico de León.

“Como una acción responsable, en atención a una recomendación de autoridades sanitarias debido a casos de influenza aviar A H5N1, el Parque Zoológico de León suspenderá temporalmente sus actividades abiertas al público”, difundió.

También explicó que los trabajadores del zoológico hacen trabajos de prevención para cortar la cadena de contagios generados por aves silvestres migratorias; además, buscan detectar casos en otras especies.

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