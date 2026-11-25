Rescataron a mujeres en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Autoridades de Nuevo León rescataron a 56 personas, presuntas víctimas de explotación laboral, en el ejido El Potosí, ubicado en el municipio de Galeana. Este operativo se ejecutó a raíz de la muerte de una adolescente.

Rescatan a víctimas de explotación laboral en Galeana, Nuevo León

Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León, declaró a la prensa que la dependencia a su cargo brindó atención médica y psicológica al grupo de personas que rescataron de un albergue en el municipio de Galeana.

La funcionaria mencionó que entre las víctimas rescatadas se encuentran 30 adultas, 7 adolescentes y 14 niñas y niños. Buchanan añadió que había mujeres que no sabían su edad ni su fecha de nacimiento.

Sobre las personas rescatadas se sabe que eran originarias de los estados de Chihuahua y Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas formaban parte de una caravana que se trasladaba por varios estados del país para trabajar en campos agrícolas en condiciones de explotación laboral, además vivían en cuartos angostos.

Algunas de las mujeres entrevistadas mencionaron que trabajaban para dos personas identificadas como el “Patrón” y la “Patrona”. Hasta el momento se desconoce la identidad de estos dos individuos.

La semana pasada fue reportada la muerte de una adolescente de 16 años, originaria de la Sierra Tarahumara, en un albergue para recolectores de papa, en el municipio de Galeana. Este caso desencadenó el operativo del día de ayer en el que rescataron a 56 personas.

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