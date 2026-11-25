Los príncipes y sus tres hijos no se encontraban en la propiedad. Foto: AFP

La policía británica informó este miércoles que dos hombres fueron imputados por un intento de robo con allanamiento ocurrido el lunes pasado en una de las residencias de los príncipes William y Kate Middleton, en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra.

Identificados como Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, ambos fueron acusados de “entrar en una vivienda con intención de robar” y de “acceder sin autorización a un recinto protegido”, informó en un comunicado la policía de Norfolk.

Los imputados deben comparecer este miércoles

Según información difundida por medios locales, los imputados, de nacionalidad albanesa, deberán comparecer hoy, 25 de noviembre de 2026, ante un tribunal de Norwich, capital administrativa y principal ciudad del condado de Norfolk.

Los dos hombres fueron arrestados “en la propia finca” por agentes que habían recibido el lunes por la noche un aviso sobre una “actividad sospechosa” en Anmer Hall, una mansión de diez dormitorios, situada en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey Charles III.

¿Cómo fueron arrestados?

La policía indicó a través de un comunicado que había recibido el aviso “poco antes de las 18:00 horas” del lunes.

“Los agentes se desplazaron hasta allí y se desplegaron medios especializados, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional, para apoyar las labores de búsqueda”, indicó la policía.

Poco antes del anuncio oficial de la captura de los dos sospechosos, los diarios The Sun y The Daily Telegraph habían informado del allanamiento de Anmer Hall.

Ammer Fall, un regalo de la reina Elizabeth II

Anmer Hall, una mansión de estilo georgiano, fue un regalo de la reina Elizabeth II a William y Kate Middleton con motivo de la boda de la pareja en 2011.

Cuando se produjo el allanamiento de Anmer Hall, los príncipes William y Kate Middleton, junto con sus tres hijos, estaban en Forest Lodge, su residencia habitual en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

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