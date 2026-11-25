Sheinbaum confirma que Inés Gómez Mont está en España | Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México ya solicitó a España la extradición de Inés Gómez Mont, exconductora de televisión mexicana que fue deportada a ese país después de ser liberada en Estados Unidos (EE. UU.) el pasado 23 de noviembre.

“Ellos la deportan a España porque lo que dicen es que entró con pasaporte español, porque ya entiendo o parece, tiene también la nacionalidad española. Ya pedimos la orden de extradición a España también, ya la solicitamos”, destacó.

Cabe mencionar que la expresentadora fue detenida en EE. UU. por permanecer en ese país después de que venciera su autorización de estancia, el 14 de abril de 2021, año en que ingresó a territorio estadounidense. Debido a que cuenta con nacionalidad española, fue deportada a España.

Asimismo, la mandataria destacó que Gómez Mont contaba con una ficha roja de Interpol, derivada de las denuncias del Gobierno mexicano y las órdenes de aprehensión en su contra, sin embargo, esta fue retirada, algo que cuestionó durante su conferencia matutina de este miércoles.

“Y esa orden de Interpol, la ficha roja, que es para que se detenga una persona en cualquier lugar del mundo en donde participe Interpol, porque algún país tiene una orden de aprehensión, le fue retirada hace como un mes”, resaltó.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO…

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