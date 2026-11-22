Houston Dynamo no ha hablado de la detención. Foto: Getty Images

El futbolista mexicano Héctor Herrera, mediocampista del Houston Dynamo de la MLS, habría sido arrestado la noche del sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, Texas, bajo la sospecha de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, reportan medios.

La detención del jugador habría ocurrido a pocos días de que su equipo dispute la primera ronda de los playoffs de la MLS.

Circula una imagen en redes sociales de la supuesta detención del futbolista, que aún no ha sido confirmada por las autoridades de manera oficial.

Hasta el momento, no hay un informe oficial con los detalles del arresto ni se ha precisado la situación legal del futbolista.

Asimismo, no se han dado a conocer públicamente las circunstancias en las que fue detenido ni información adicional sobre el proceso que enfrenta.

¿Qué se sabe del arresto de Héctor Herrera?

Tras el arresto, Herrera habría quedado a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se espera que se conozcan más detalles sobre su situación legal.

Tampoco el Houston Dynamo ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido con el futbolista, por lo que no existe información confirmada sobre las posibles consecuencias de este incidente dentro del club o su disponibilidad para los próximos compromisos.

¿Héctor Herrera jugará los playoffs de la MLS con Houston Dynamo?

El arresto del mexicano ocurre previo al inicio de la serie entre Houston Dynamo y San Jose Earthquakes, correspondiente a la primera ronda de la Conferencia Oeste de la MLS.

El primer encuentro está programado para este martes 24 de noviembre en el PayPal Park, donde el conjunto texano buscará comenzar con el pie derecho su camino en la postemporada.

Herrera acumula 30 partidos en la actual temporada con el Houston Dynamo, en los que registra tres goles en mil 770 minutos de actividad, además de dos tarjetas amarillas y una expulsión.

Su última aparición fue el pasado 7 de noviembre frente al St. Louis City, partido en el que disputó apenas 27 minutos. Durante la campaña, el mexicano no ha conseguido consolidarse como titular, aunque ha sido una alternativa recurrente desde el banquillo.

Por ahora, su participación en los próximos encuentros permanece en incertidumbre, a la espera de información oficial de las autoridades y del propio equipo.

Houston Dynamo busca dar la sorpresa en los playoffs de la MLS

El Houston Dynamo terminó la temporada regular en el quinto lugar de la Conferencia Oeste con 51 puntos, posición que le permitió asegurar su clasificación a la postemporada.

Aunque el equipo texano no parte como uno de los favoritos para conquistar el título, consiguió clasificarse a los playoffs por tercera ocasión en las últimas cuatro temporadas y ahora buscará avanzar frente al San Jose Earthquakes.

La primera ronda se disputa en una serie al mejor de tres partidos, sin marcador global, por lo que el equipo que consiga dos victorias avanzará a la siguiente fase. Houston tendrá que imponerse en esta eliminatoria si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato de la MLS.

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