Max Verstappen se impuso después de una intensa batalla. Foto: AFP

El neerlandés Max Verstappen se llevó su tercera victoria en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, una carrera marcada por adelantamientos, cambios constantes en el liderato e incidentes en las últimas vueltas que también permitieron al argentino Franco Colapinto terminar en sexto lugar e igualar su mejor resultado en la categoría.

El piloto de Red Bull se impuso en el circuito urbano alrededor del Strip después de una intensa batalla con sus rivales y cruzó la meta con apenas 0.6 segundos de ventaja sobre el británico Lando Norris, en una competencia que registró hasta 35 cambios en la primera posición.

La carrera también dejó movimientos importantes en el campeonato de pilotos, pues Verstappen consolidó el segundo puesto de la clasificación, mientras George Russell cayó al cuarto lugar tras un error en las vueltas finales y Lewis Hamilton ascendió al tercer puesto de la general.

Verstappen resiste la presión y consigue su victoria en Las Vegas

Lovely! A lot of back and forth on track, definitely a new experience… But we kept pushing. Proud of what we’ve done again @redbullracing 🙌 pic.twitter.com/luAyCvi8ue — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 22, 2026

El tetracampeón mundial protagonizó una de las carreras más intensas de la temporada, con constantes ataques de George Russell y posteriormente de Kimi Antonelli, quienes buscaron arrebatarle el liderato en distintos momentos de la competencia.

Verstappen logró defender su posición hasta el final y consiguió su victoria número 75 en la Fórmula 1, además de sumar su tercer triunfo en Las Vegas en las cuatro ediciones disputadas de este Gran Premio.

“Estoy muy contento de haber conseguido la victoria en una carrera tan loca”, declaró el neerlandés tras la competencia.

“Fue algo realmente surrealista y que yo, personalmente, nunca había visto antes en la Fórmula 1”, añadió.

Con este resultado, Verstappen llegó a 304 puntos y reforzó su segundo puesto en el campeonato. Russell cayó a la cuarta posición con 264 unidades, las mismas que Norris, mientras Hamilton ocupa ahora el tercer lugar con 267 puntos.

Franco Colapinto aprovecha incidentes; Checo sale por choque

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Franco Colapinto, quien consiguió el sexto puesto con Alpine y empató su mejor resultado en la Fórmula 1, que había logrado en mayo pasado durante el Gran Premio de Canadá.

El argentino se benefició de los incidentes en las últimas vueltas, entre ellos el de Russell y los problemas de Charles Leclerc, para avanzar posiciones y cerrar una destacada actuación en Las Vegas.

“Fue lindo haber peleado con los equipos de adelante”, celebró Colapinto.

El resultado también le permitió romper una racha de seis Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos. El argentino ocupa el duodécimo lugar de la clasificación general con 35 unidades.

Otro piloto que destacó fue el español Carlos Sainz, quien celebró su Gran Premio número 250 con una remontada desde el vigésimo puesto de salida hasta la octava posición.

Por su parte, Sergio “Checo” Pérez terminó sin puntos debido a su retirada en el GP de Las Vegas luego de un choque con Rafael Câmara en la vuelta 18.

Russell comete un error en las últimas vueltas y pierde el podio

La pelea por el segundo lugar del campeonato tuvo uno de sus momentos más tensos cuando George Russell intentó arrebatarle la segunda posición a su compañero Kimi Antonelli a dos vueltas del final.

La maniobra terminó por perjudicar al británico, quien perdió posiciones y cruzó la meta en noveno lugar, lejos del resultado que buscaba para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Antonelli tampoco pudo conservar el podio, pues en la última vuelta sufrió una pérdida de potencia que permitió a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri rebasarlo y quedarse con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Con el campeonato ya definido a favor de Antonelli desde principios de mes, la atención se concentró en la batalla por los puestos de la clasificación general, especialmente entre Verstappen y Russell, quienes ya habían protagonizado momentos de tensión durante las prácticas del viernes.

Ferrari vive otra carrera complicada con Hamilton y Leclerc

La escudería Ferrari volvió a tener una noche complicada en Las Vegas. Lewis Hamilton terminó en séptimo lugar después de recibir una penalización de 10 segundos por una salida de pista que le permitió adelantar a su compatriota Norris.

Charles Leclerc también se vio involucrado en un incidente con Hamilton, por el que recibió otra sanción, lo que terminó afectando las posibilidades del equipo italiano de conseguir un mejor resultado.

Los problemas de Ferrari y los incidentes en la parte final de la carrera permitieron que Colapinto y otros pilotos avanzaran posiciones en una competencia que mantuvo la incertidumbre hasta las últimas vueltas.

“Creo que esta tiene que haber sido la carrera más caótica de la historia de la Fórmula 1. La mitad del tiempo no sabía lo que estaba pasando”, resumió Norris tras cruzar la meta.

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