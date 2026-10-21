Incendio en la Línea 9: RTP apoya a usuarios del Metro CDMX de Pantitlán a Chabacano

RTP apoya a usuarios del Metro CDMX de Pantitlán a Chabacano. Foto: Cuartoscuro

Debido a un incendio que se registró en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), se habilitaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para apoyar a los usuarios en el traslado de Pantitlán a Chabacano, en ambos sentidos.

RTP apoya a usuarios del Metro CDMX de Pantitlán a Chabacano

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó a través de redes sociales que debido al incendio que se registró este miércoles 21 de octubre en la Línea 9, se habilitaron unidades de RTP como apoyo a los usuarios afectados.

De acuerdo con el transporte público capitalino, se trata de un servicio provisional de Pantitlán a la estación Chabacano, en ambos sentidos.

Por medio de un aviso, el Metro CDMX informó que las unidades de RTP pueden ubicarse sobre Talleres Gráficos. Asimismo, señaló que personal de distintas áreas continúa trabajando en la zona afectada para reparar los daños y reanudar la operación de la Línea 9.

#AvisoMetro:



En apoyo a las personas usuarias que viajan por la Línea 9, se cuenta con el apoyo de unidades de @RTP_CiudadDeMex de Pantitlán a Chabacano, en ambos sentidos. Puedes ubicar las unidades sobre Talleres Gráficos.



Personal de las diferentes áreas del Sistema… pic.twitter.com/Z3upgvH48G — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2026

¿Qué estaciones de la Línea 9 del Metro están sin servicio?

Por las afectaciones ocasionadas por el conato de incendio, el servicio de trenes opera de manera provisional en una parte de la Línea 9.

Las medidas anunciadas por las autoridades son las siguientes:

De Tacubaya a Chabacano: servicio provisional en ambos sentidos

De Chabacano a Pantitlán: sin servicio de trenes

Apoyo de RTP: unidades disponibles para trasladar a los pasajeros entre Pantitlán y Chabacano

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones y mantenerse atentas a las indicaciones del personal del Metro para evitar contratiempos en sus traslados.

¿Qué provocó el incendio en la Línea 9?

De acuerdo con la información preliminar, el incendio ocurrió en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva, a la altura del encadenamiento 4+880, en dirección a Tacubaya.

Una de las posibles causas señaladas por las autoridades capitalinas es la quema de basura en la zona, que habría provocado que las llamas alcanzaran cables de alta tensión y fibra óptica. Sin embargo, esta hipótesis deberá confirmarse mediante una evaluación más amplia de los daños.

En la atención del incidente participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los equipos Escorpiones y Centauros.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

El personal de mantenimiento trabaja en la reparación del cableado afectado para recuperar la operación de la Línea 9 en condiciones seguras. Aunque el objetivo es reanudar el servicio con normalidad, las autoridades no han confirmado una hora exacta para el restablecimiento.

El Metro de la CDMX indicó que dará a conocer los avances de los trabajos y las condiciones para recuperar la circulación de los trenes. Mientras tanto, recomiendan considerar tiempos adicionales de traslado y utilizar las unidades de RTP entre Pantitlán y Chabacano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.