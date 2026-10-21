Suspenden clases en 8 municipios de Veracruz por el frente frío 2.

Suspenden clases en 8 municipios de Veracruz. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Veracruz dieron a conocer nuevamente que este miércoles 21 de octubre se suspenden clases en ocho municipios del estado. Esta medida, explicaron, es para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar ante los efectos del frente frío número 2.

Se suspenden clases en ocho municipios de Veracruz por el frente frío 2

A través de un aviso compartido en sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que se suspenden clases en ocho municipios debido a los efectos del frente frío número 2 que siguen afectando al estado.

Las autoridades explicaron que la medida también es para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar debido a las condiciones meteorológicas.

Esta suspensión de clases, este 21 de octubre de 2026, aplicará en los siguientes municipios:

Catemaco Hueyapan de Ocampo Las Choapas Nanchital Saltabarranca San Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla Uxpanapa

Por último, las autoridades veracruzanas piden a toda la población mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Pronóstico para Veracruz: lluvias intensas y oleaje elevado

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz.

Además, un canal de baja presión extendido sobre el occidente del golfo de México y el sureste del país, en combinación con la entrada de aire húmedo del mar Caribe y de dicho golfo, originarán lluvias puntuales intensas en zonas del estado.

“Recuerda seguir las actualizaciones y atender las indicaciones de las autoridades locales”, señala Protección Civil de Veracruz.

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