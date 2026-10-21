Personal del IMSS marcha de nuevo en el Centro; estas son las protestas en la CDMX este 21 de octubre

Toma precauciones y anticipa tus traslados. Foto: Cuartoscuro.

Se registrarán 25 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que podría causar afectaciones en el Centro Histórico.

Habrá dos marchas; ocho concentraciones; seis citas agendadas; dos rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades en la CDMX para este 21 de octubre destaca otra marcha de jubilados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza, así como de trabajadores del IMSS que exigen mejores condiciones laborales. Podrían generar afectaciones en el Zócalo, el Senado y Paseo de la Reforma.

Protestas y actividades en la CDMX este 21 de octubre

Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores.

Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos sindicales. También piden respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y el fin de la precarización laboral, la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral.

Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos sindicales. También piden respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y el fin de la precarización laboral, la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral. Organizaciones en apoyo: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, la incorporación de otras organizaciones sindicales y sociales, ni que los participantes se trasladen a las oficinas centrales del IMSS.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, la incorporación de otras organizaciones sindicales y sociales, ni que los participantes se trasladen a las oficinas centrales del IMSS. Aforo: 3,000 personas

Alianza Nacional de Jubilados

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 08:30 horas.

08:30 horas. Lugar: Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma número 135, colonia Tabacalera.

Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma número 135, colonia Tabacalera. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Realizarán la “Marcha por la justicia, la legalidad y la no retroactividad” para exigir al Gobierno Federal frenar la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional y respetar el pago íntegro de sus pensiones, en rechazo al tope salarial impuesto a las del sector público. También piden garantizar los derechos laborales y contratos de extrabajadores de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro, el Centro Nacional de Control de Energía y la banca de desarrollo. Solicitan una reunión con autoridades de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación para presentar una iniciativa ciudadana que corrija los efectos de la reforma.

Realizarán la “Marcha por la justicia, la legalidad y la no retroactividad” para exigir al Gobierno Federal frenar la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional y respetar el pago íntegro de sus pensiones, en rechazo al tope salarial impuesto a las del sector público. También piden garantizar los derechos laborales y contratos de extrabajadores de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro, el Centro Nacional de Control de Energía y la banca de desarrollo. Solicitan una reunión con autoridades de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación para presentar una iniciativa ciudadana que corrija los efectos de la reforma. Organizaciones en apoyo: Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal, A.C., Frente Radical de Petroleros de Confianza y Jubilados de Confianza, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., Asociación Nacional de Jubilados de Mando y Superiores del Sector Eléctrico, A.C., Asociación Nacional de Jubilados, Red Nuevo León Jubilados, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico, Jubilados Veracruz y Red Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad.

Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal, A.C., Frente Radical de Petroleros de Confianza y Jubilados de Confianza, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., Asociación Nacional de Jubilados de Mando y Superiores del Sector Eléctrico, A.C., Asociación Nacional de Jubilados, Red Nuevo León Jubilados, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico, Jubilados Veracruz y Red Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad. Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses provenientes de diferentes estados de la República Mexicana que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

No se descarta el arribo de autobuses provenientes de diferentes estados de la República Mexicana que transportan a los manifestantes al punto de concentración. Aforo: 500 personas.

Concentraciones para hoy

Colectiva “Unidas”

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Demanda: Exigen justicia para una víctima de violencia familiar; piden que el presunto agresor sea vinculado a proceso y reciba la pena máxima conforme a la ley.

Exigen justicia para una víctima de violencia familiar; piden que el presunto agresor sea vinculado a proceso y reciba la pena máxima conforme a la ley. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 20 personas.

Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Álvaro Obregón. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Parque Victoria, Miguel Ocaranza y bulevar Adolfo López Mateos, colonia Merced Gómez.

Parque Victoria, Miguel Ocaranza y bulevar Adolfo López Mateos, colonia Merced Gómez. Demanda: Exigen la destitución de profesores acusados de presunto acoso sexual, agresiones y conductas abusivas. También demandan que la dirección del plantel deje de encubrir a los docentes señalados y solicitan garantías de seguridad para los estudiantes dentro y en los alrededores de la escuela, tras diversas agresiones reportadas.

Exigen la destitución de profesores acusados de presunto acoso sexual, agresiones y conductas abusivas. También demandan que la dirección del plantel deje de encubrir a los docentes señalados y solicitan garantías de seguridad para los estudiantes dentro y en los alrededores de la escuela, tras diversas agresiones reportadas. Organizaciones en apoyo: Leotardos Rojos, Colectivo “Señal de Alarma” Aquiles, Blazares, Estudiantes Organizados Vallejo, Movimiento Estudiantil Insurya y Colectivo Fénix.

Leotardos Rojos, Colectivo “Señal de Alarma” Aquiles, Blazares, Estudiantes Organizados Vallejo, Movimiento Estudiantil Insurya y Colectivo Fénix. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 70 personas.

Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, avenida Ejército Nacional Mexicano número 223, colonia Anáhuac I Sección.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, avenida Ejército Nacional Mexicano número 223, colonia Anáhuac I Sección. Demanda: Se manifestarán contra el proyecto del Complejo Industrial Fermachem, una planta de fertilizantes nitrogenados que se pretende instalar en Lerdo, Durango, en la Comarca Lagunera. Señalan que provocaría daños al área natural protegida del Cañón de Fernández, agravaría la crisis de estrés hídrico de la región y representaría un riesgo químico para las poblaciones vecinas y la biodiversidad del río Nazas.

Se manifestarán contra el proyecto del Complejo Industrial Fermachem, una planta de fertilizantes nitrogenados que se pretende instalar en Lerdo, Durango, en la Comarca Lagunera. Señalan que provocaría daños al área natural protegida del Cañón de Fernández, agravaría la crisis de estrés hídrico de la región y representaría un riesgo químico para las poblaciones vecinas y la biodiversidad del río Nazas. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante las actividades y la incorporación de otras organizaciones sociales y ambientalistas.

No se descarta la afectación de vialidades durante las actividades y la incorporación de otras organizaciones sociales y ambientalistas. Aforo: 70 personas.

Escuelita Tlaxiquera Pedagogía Ancestral, A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico. Demanda: Ofrecerán una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la próxima “Marcha del Color del Maguey y Danza a Mayahuel”, convocada para exigir una ley nacional de protección integral al maguey. También denunciarán los daños irreversibles que, señalan, causaría la instalación de parques fotovoltaicos en tierras ancestrales.

Ofrecerán una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la próxima “Marcha del Color del Maguey y Danza a Mayahuel”, convocada para exigir una ley nacional de protección integral al maguey. También denunciarán los daños irreversibles que, señalan, causaría la instalación de parques fotovoltaicos en tierras ancestrales. Organizaciones en apoyo: Colectivo “El Maguey la Casa de Todos”, restaurante “La Burra Blanca del 56”, Por Amor a México y Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Colectivo “El Maguey la Casa de Todos”, restaurante “La Burra Blanca del 56”, Por Amor a México y Escuela Nacional de Antropología e Historia. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 40 personas.

Comité “Benita Galeana”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro Histórico.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro Histórico. Demanda: Exigen el pago inmediato de los adeudos por pensión alimenticia, la modificación del calendario para homologar las fechas de dispersión y que se establezcan el depósito directo y la transferencia electrónica como métodos de pago seguros.

Exigen el pago inmediato de los adeudos por pensión alimenticia, la modificación del calendario para homologar las fechas de dispersión y que se establezcan el depósito directo y la transferencia electrónica como métodos de pago seguros. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 50 personas.

Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Demanda: Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Movimiento Feminista de la Merkadita

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Álvaro Obregón. Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad número 1449, colonia Axotla.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad número 1449, colonia Axotla. Demanda: Protestarán contra la violencia económica y denunciarán los hechos ocurridos el 12 de septiembre en la Alameda Central, durante un operativo policial en el que, presuntamente, hubo uso excesivo de la fuerza y decomiso de pertenencias y mercancías destinadas a la venta de la Merkadita.

Protestarán contra la violencia económica y denunciarán los hechos ocurridos el 12 de septiembre en la Alameda Central, durante un operativo policial en el que, presuntamente, hubo uso excesivo de la fuerza y decomiso de pertenencias y mercancías destinadas a la venta de la Merkadita. Organizaciones en apoyo: No se descarta que se sumen otras colectivas feministas.

No se descarta que se sumen otras colectivas feministas. Aforo: 35 personas.

Laboratorio Popular de Medios Libres

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico. Demanda: Realizarán la jornada de acompañamiento “Laboratorio digital de solidaridad con la resistencia mazateca”, por la justicia y libertad para el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Realizarán la jornada de acompañamiento “Laboratorio digital de solidaridad con la resistencia mazateca”, por la justicia y libertad para el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Movimiento Social por la Tierra

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, avenida Ejército Nacional Mexicano número 223, colonia Anáhuac I Sección.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, avenida Ejército Nacional Mexicano número 223, colonia Anáhuac I Sección. Demanda: Exigen una solución a la problemática que enfrentan los habitantes de las comunidades ribereñas de la presa Endhó, en Hidalgo, por la proliferación del mosquito Culex debido al exceso de lirio acuático, situación que se ha convertido en una amenaza para las familias y el ganado de la región de Tula.

Exigen una solución a la problemática que enfrentan los habitantes de las comunidades ribereñas de la presa Endhó, en Hidalgo, por la proliferación del mosquito Culex debido al exceso de lirio acuático, situación que se ha convertido en una amenaza para las familias y el ganado de la región de Tula. Aforo: 50 personas.

Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Exigen solución a su demanda de incremento salarial superior al 2.9%, abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos, así como respeto a sus derechos laborales y sindicales.

Exigen solución a su demanda de incremento salarial superior al 2.9%, abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos, así como respeto a sus derechos laborales y sindicales. Aforo: 30 personas.

Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan la asignación de espacios en la vía pública para ejercer el comercio.

Solicitan la asignación de espacios en la vía pública para ejercer el comercio. Aforo: 15 personas.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan la revisión de su partida presupuestal y su incorporación a los programas de vivienda.

Solicitan la revisión de su partida presupuestal y su incorporación a los programas de vivienda. Aforo: 25 personas.

Frente Común Lupilla Xiu

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan la reparación del daño para algunas integrantes de su organización, quienes presuntamente sufrieron tortura por parte de las autoridades durante una manifestación.

Solicitan la reparación del daño para algunas integrantes de su organización, quienes presuntamente sufrieron tortura por parte de las autoridades durante una manifestación. Aforo: 10 personas.

Movimiento Antorchista de la Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan su incorporación a programas de vivienda y la regularización de un predio.

Solicitan su incorporación a programas de vivienda y la regularización de un predio. Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas

Libertad en Bici

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 20:15 horas.

20:15 horas. Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma.

Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma. Destino: Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México.

Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México. Aforo: 25 personas.

Roma Cycling

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Parque México.

Parque México. Destino: Viaducto Río de la Piedad y segundo piso del Periférico.

Viaducto Río de la Piedad y segundo piso del Periférico. Aforo: 25 personas.

Actividades artísticas para hoy

Slayer Reign in Blood “40th Anniversary 2026”

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Aforo: 20,000 personas.

Jesse y Joy

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9,790 personas.

La Caseta

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Teatro Metropólitan.

Teatro Metropólitan. Aforo: 3,165 personas.

Actividades culturales

XLIX Feria Nacional del Mole 2026

Alcaldía: Milpa Alta.

Milpa Alta. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan.

Pueblo de San Pedro Atocpan. Fecha: Del 3 al 25 de octubre de 2026.

Del 3 al 25 de octubre de 2026. Aforo: 5,000 personas.

Festival de Flores de Cempasúchil

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. Fecha: Del 9 al 25 de octubre de 2026.

Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.

Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz. Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 30,000 personas.

Entrega de números ESPN

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 07:30 horas.

07:30 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Aforo: 5,000 personas.

InfoCCCOM

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: Del 21 al 23 de octubre de 2026.

Del 21 al 23 de octubre de 2026. Aforo: 7,000 personas.

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Six Flags México.

Six Flags México. Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026. Aforo: 15,000 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 21 de octubre.

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