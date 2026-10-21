Día de Muertos 2026: ¿cuándo se pone la ofrenda para mascotas y qué debe llevar?

Las mascotas también reciben su altar de Día de Muertos | Foto: Shutterstock – IA

El Día de Muertos no abarca solo una noche para recordar a las ánimas, pues se celebran distintas fechas en honor a los difuntos adultos, los niños fallecidos y hasta a las mascotas, de acuerdo con expertos en veterinaria y productos de consumo animal.

La ofrenda dedicada a los animales de compañía es la primera que se debe colocar, pues se recuerda a las mascotas durante los últimos días del mes de octubre, antes del 1 y 2 de noviembre.

¿Cuándo debe estar la ofrenda de Día de Muertos para mascotas?

El 27 de octubre se coloca la ofrenda para el Día de Muertos de mascotas, de acuerdo con el Hospital Veterinario Bruselas de México.

“En esta fecha se cree que las almas de los animales fallecidos regresan a visitar a sus familias”. Hospital Veterinario Bruselas

Los expertos en veterinaria reconocieron que “la tradición de honrar a los animales en esta fecha es relativamente nueva“; sin embargo, cada vez más personas colocan altares y ofrendas en honor a sus perros, gatos y otros animales domésticos.

¿Qué debe incluir la ofrenda de tus mascotas?

La ofrenda especial para las mascotas debe incluir al menos 11 elementos, incluyendo sus juguetes favoritos, de acuerdo con el blog de la tienda Petco.

Fotografías

Agua

Alimento, puedes incluir pequeños trozos de pollo o de alimentos que le dabas

Premios preferidos

Sus juguetes favoritos

Velas

Flores

Papel picado

Pan de muerto

Calaveras de azúcar

Cenizas (en caso de contar con ellas)

Fuente: Petco

“Puedes poner lo que tú quieras en la ofrenda, la elección se basa en lo que sabías que le gustaba a tu mejor amigo“, expresó la tienda especializada en productos para mascotas de diferentes especies.

Fechas clave del Día de Muertos en México

El Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, con el 1 de noviembre dedicado a los niños difuntos y el 2 a los adultos, de acuerdo con el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Boston, Estados Unidos (EE.UU.).

El 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados, de acuerdo con el Gobierno de México.

Estas son todas las fechas que se conmemoran en el marco del Día de Muertos:

2 de noviembre | Dedicado a los difuntos adultos

1 de noviembre | Fecha dedicada a los difuntos infantiles

30 y 31 de octubre | Especial para los niños que murieron sin ser bautizados

28 de octubre | En honor a los fallecidos de manera trágica, por violencia o accidentes

27 de octubre | Algunas personas lo dedican a las mascotas fallecidas

Fuentes: UNAM-Boston, Gobierno de México y Hospital Veterinario Bruselas

¿Cuál es el origen del Día de Muertos?

El origen del Día de Muertos puede ser trazado desde Mesoamérica, en la época prehispánica en que se compartía la creencia de una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que, después de la muerte, continuaba su camino en el mundo de los muertos, según el Gobierno del Estado de México.

Los mexicas destacaban los festejos dedicados a los muertos, siendo el más importante la fiesta de los descarnados, celebrada en el noveno més (cerca de gosto) y presidido por la diosa Mictlacíhuatl y Mictlantecuhtli, señores de los muertos y del Mictlán.

“En el Mictlán no existían las connotaciones del infierno ni del paraíso, sin embargo, para llegar a él los muertos debían pasar diferentes niveles del inframundo, para finalmente llegar al punto de su eterno reposo, liberarse de su alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh, el dios del Sol, al caer la tarde”. Gobierno del Estado de México

No fue hasta la llegada de los conquistadores, cuando la divulgación del cristianismo introdujo a nuestra cultura el terror a la muerte y al infierno; sin embargo, los evangelizadores tuvieron que ceder ante las fuertes creencias de los nativos, dando lugar a un sincretismo entre las costumbres españolas y las indígenas, que dio origen al Día de Muertos.

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