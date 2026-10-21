Un tanque con un químico tóxico explotó en Ohio: evacúan la zona de Toledo

La explosión de un tanque químico en Toledo obligó a evacuar viviendas Foto: Envato

La explosión de un tanque químico en Toledo, Ohio, obligó a evacuar a cientos de residentes la noche del martes 20 de octubre, según la cadena de noticias CNN. El miércoles por la mañana, el alcalde Wade Kapszukiewicz advirtió que persistía el riesgo de otro estallido, por lo que los equipos de emergencia no podían acercarse al tanque.

Otras personas recibieron la instrucción de permanecer dentro de sus viviendas para reducir la exposición a la sustancia liberada. MC Tank Transport informó que el tanque estaba relacionado con sus operaciones y contenía metacrilato de glicidilo, un producto industrial utilizado en determinados plásticos, pinturas y recubrimientos.

A one-mile evacuation order was issued in Toledo, Ohio after a major chemical leak prompted a hazmat emergency.



Authorities said residents within 3 miles of the MC Tank terminal were under a shelter-in-place order. pic.twitter.com/OaWP0uP3z3 — Local 12/WKRC-TV (@Local12) October 21, 2026

Explosión de tanque químico en Ohio: cuáles son las zonas de evacuación

Las autoridades establecieron dos perímetros de seguridad alrededor del lugar de la explosión, en el norte de Toledo, con instrucciones distintas según la distancia al incidente.

Dentro de una milla (1.6 kilómetros): evacuar las viviendas y los negocios ubicados en esta zona.

evacuar las viviendas y los negocios ubicados en esta zona. Dentro de un radio de tres millas (4.8 kilómetros), fuera del primer perímetro: permanecer bajo techo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

El gobierno de la ciudad de Toledo publicó un aviso sobre ambas medidas. Durante su conferencia de la mañana del miércoles, el alcalde señaló que más de 900 personas vivían en el área de evacuación y que todas habían salido para entonces.

Evacuar y resguardarse son instrucciones distintas: la primera exige abandonar el área indicada; la segunda busca reducir la exposición desde el interior de un edificio. Los residentes deben seguir la medida correspondiente a su ubicación y esperar una actualización oficial antes de cambiar de conducta.

¿Qué sustancia contenía el tanque químico que explotó en Ohio?

MC Tank Transport identificó el contenido como metacrilato de glicidilo y lo describió como un químico que ayuda a mejorar el desempeño de ciertos materiales industriales.

Según Associated Press, que cita al Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo, la sustancia liberada puede provocar ardor en los ojos, la nariz, la boca y la piel.

La identificación del producto no permite establecer, por sí sola, qué concentración llegó a cada vivienda o calle. Esa evaluación corresponde a los especialistas que monitorean el incidente y determina cuándo pueden modificarse las restricciones.

Explosión de tanque químico en Ohio: por qué temen otro estallido

Kapszukiewicz explicó que los equipos de primeros auxilios, materiales peligrosos y seguridad evitaban aproximarse al tanque debido al riesgo de nuevas explosiones. Las condiciones serían reevaluadas durante la mañana del miércoles.

De acuerdo con el reporte de ABC News, un agente de la oficina del sheriff resultó lesionado cuando respondió al incidente alrededor de las 9:30 p. m. del martes. El alcalde no detalló su condición durante la conferencia citada por la agencia.

Explosión de tanque químico en Ohio: refugios y vigilancia del lugar

Durante la emergencia se habilitó un refugio temporal en Shoreland Elementary School, en 5650 Suder Avenue. También se dispuso asistencia de la Cruz Roja y autobuses de la autoridad regional de transporte en el estacionamiento de Meijer, en 1500 E. Alexis Road, según la información local sobre los puntos de apoyo.

La niebla de la mañana complicó la visibilidad y retrasó el uso de drones para observar las instalaciones. El alcalde aclaró que ese fenómeno meteorológico no estaba relacionado con la emergencia química.

Los residentes pueden consultar los canales oficiales de comunicación de Toledo para conocer las actualizaciones. Los perímetros y puntos de asistencia descritos corresponden a los reportes de la mañana del 21 de octubre; las instrucciones posteriores de las autoridades tienen prioridad.

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