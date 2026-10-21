ICE cobra 5 mil 300 dólares a inmigrantes con orden de deportación en ausencia: quiénes deben pagar

ICE cobrará 5 mil 300 dólares a ciertos inmigrantes. Foto: Shutterstock.

Una multa de 5 mil 300 dólares puede representar meses de renta, comida y otros gastos para una familia inmigrante en Estados Unidos. Desde el 16 de octubre de 2026, el Gobierno federal aplica ese monto actualizado a dos grupos específicos de extranjeros, una medida que conviene conocer para saber si realmente puede afectar tu situación migratoria.

La nueva tarifa fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y afecta a personas con determinadas infracciones migratorias. No significa que todos los inmigrantes sin papeles deban pagar automáticamente esa cantidad.

¿Qué inmigrantes pueden recibir la multa de 5 mil 300 dólares de ICE?

El aviso publicado en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno estadounidense, establece dos categorías sujetas al cobro. La tarifa corresponde al año fiscal 2027 y comenzó a aplicarse el 16 de octubre.

La primera incluye a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia porque no acudieron a su proceso ante un juez de inmigración y que posteriormente son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La segunda categoría comprende a extranjeros considerados inadmisibles que son interceptados por las autoridades migratorias entre los puertos oficiales de entrada al país.

La diferencia importa. Una persona que tiene una solicitud de residencia pendiente no queda automáticamente incluida en estos dos grupos por el simple hecho de no contar con documentos migratorios.

La disposición oficial explica que el monto de 5 mil 300 dólares es un ajuste por inflación de una tarifa que anteriormente era de 5 mil 130 dólares. La medida se sustenta en la ley presupuestaria conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada en 2025.

¿Qué pasa si faltaste a una audiencia de inmigración?

Este es uno de los puntos más delicados de la nueva medida. Si un juez ordenó tu deportación porque no te presentaste a la audiencia, no conviene asumir que el caso quedó olvidado o que no habrá consecuencias porque nunca recibiste personalmente la decisión.

La orden puede tener efectos legales incluso si se emitió en ausencia. Si después ICE te detiene, podrías quedar sujeto al cobro de 5 mil 300 dólares, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables.

Si faltaste a una audiencia por una razón justificada, consulta cuanto antes con un abogado de inmigración sobre la posibilidad de solicitar que se reabra el caso. No todas las órdenes pueden anularse y existen plazos y requisitos específicos. Tampoco debes asumir que una solicitud pendiente suspende automáticamente la deportación o cualquier sanción.

¿Cómo puedes evitar la multa de ICE?

No existe un trámite general que permita a cualquier inmigrante solicitar que se le excluya de esta tarifa. Lo más importante es atender correctamente las obligaciones de su proceso migratorio y actuar antes de que un problema se vuelva más difícil de resolver.

Estas medidas pueden ayudarte:

No faltes a tus audiencias migratorias. Revisa las fechas y conserva las notificaciones de la corte

Revisa las fechas y conserva las notificaciones de la corte Actualiza tu domicilio ante las autoridades correspondientes para no perder cartas sobre tu expediente

ante las autoridades correspondientes para no perder cartas sobre tu expediente Busca asesoría legal si recibiste una orden de deportación. Un abogado puede revisar si existe alguna opción legal para impugnarla o reabrir el caso

Un abogado puede revisar si existe alguna opción legal para impugnarla o reabrir el caso No ignores una notificación de cobro. Comprueba qué infracción te atribuyen, qué autoridad la emitió y cuáles son los plazos para responder

El aviso federal contempla procedimientos para cuestionar determinadas multas. Además, permite aceptar algunas apelaciones presentadas fuera de plazo cuando existen retrasos documentados en la entrega del correo que estuvieron fuera del control de la persona. Eso no garantiza que una apelación sea aceptada, pero demuestra por qué es importante conservar los documentos y revisar las instrucciones oficiales.

La multa no es igual para todos los casos migratorios

La medida forma parte de una política más amplia de aplicación de sanciones migratorias. Sin embargo, cada situación tiene sus propias condiciones legales.

Si tienes una orden de deportación, una audiencia pendiente o dudas sobre tu expediente, evita tomar decisiones basadas únicamente en publicaciones de redes sociales. Consulta la notificación oficial y busca ayuda legal acreditada.

Cinco mil trescientos dólares no son una cifra menor. Para una familia que vive al día, un cobro así puede desestabilizar su economía. Pero antes de entrar en pánico, hay que comprobar lo esencial: qué tipo de procedimiento tienes, si existe una orden en tu contra y si la sanción realmente se aplica a tu caso.

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