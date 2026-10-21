Reconoce Gobierno que megadecomiso de combustible en Guanajuato no era huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, no correspondía, en general, a un caso de huachicol fiscal. Según explicó, se detectaron irregularidades en el transporte que ingresaba al lugar, pero la empresa resolvió ese problema y la instalación contaba con permisos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, Sheinbaum fue cuestionada sobre el resultado de la investigación por el llamado “megadecomiso” de combustible anunciado en septiembre.

“En realidad, había algunos asuntos ilegales del transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos”, señaló.

La presidenta agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que informar con detalle sobre los resultados de la investigación.

¿Qué pasó con el megadecomiso de combustible en Guanajuato?

El 17 de septiembre, autoridades federales y estatales informaron sobre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, Guanajuato.

En el lugar se localizaron tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.

El caso generó cuestionamientos sobre la procedencia y la legalidad del combustible, por lo que la FGR comenzó a revisar los permisos de la empresa vinculada con el almacenamiento.

El 25 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la salida de Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la FGR en Guanajuato.

De acuerdo con lo informado entonces, la separación del cargo estaba relacionada con anomalías detectadas en el procedimiento del aseguramiento de los 59 millones de litros de combustible.

En su declaración de este miércoles, Sheinbaum señaló que la Fiscalía debe dar a conocer los detalles de la investigación. No presentó cifras definitivas sobre la cantidad, procedencia o naturaleza del hidrocarburo asegurado.

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