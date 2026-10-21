Ucrania propone “congelar” el frente de guerra con Rusia para lograr un cese al fuego

Rusia y Washington sostendrán una reunión donde compartirán “ideas”. Foto: AFP.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso “congelar” el frente y lograr un cese al fuego con Rusia como primer paso para iniciar conversaciones sobre el fin de la guerra.

En entrevista con Fox News, el mandatario fue cuestionado sobre si aceptaría un acuerdo de paz para dejar el frente en las líneas actuales.

Al respecto, Volodímir Zelenski declaró estar dispuesto a “congelar” el frente que disputa con Rusia para el cese del fuego.

“En este momento tenemos que congelar, y pienso que es esa la manera de terminar esta guerra. Lo llamamos cese el fuego… congelar y parar”, dijo Volodímir Zelenski.

La intervención de Estados Unidos

Este miércoles, el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladimir Putin. Le comunicó varias “ideas” para un posible acuerdo de paz en Ucrania.

“Hemos traído documentos. Son ideas para una especie de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Podrá leer todo eso con tranquilidad”, dijo Witkoff a Putin, en unos comentarios transmitidos por la televisión estatal rusa.

Antes de la reunión, Moscú anunció la liberación de un estadounidense y la partida del primer buque cargado de diésel ruso con destino a dicho país. Se trata de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 75 años condenado en 2024 a casi siete años de prisión por “actividades mercenarias” en beneficio de Ucrania. Él negó los cargos.

Una semana antes, Donald Trump pidió a Rusia esta liberación. Tras el anuncio, Steve Witkoff calificó a Vladimir Putin de “humanista”.

¿Cómo van las negociaciones para terminar la guerra?

La negociación para terminar la guerra ocurre en un momento donde Ucrania considera que Estados Unidos pasó de apoyarlos a respaldar a Rusia, en un contexto donde se ha reanudado el intercambio de diésel entre ambos países.

Sin embargo, la tensión disminuyó públicamente tras una conversación en Oslo entre Volodímir Selenski, Steve Witkoff y Jared Kushner, enviado estadounidense. Al final del encuentro, el mandatario ucraniano reclamó tener voz en cualquier negociación sobre el futuro de su país.

Desde la India, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó dichas conversaciones como “positivas”. Declaró que Steve Witkoff podía compartir el resultado de esa charla con Vladimir Putin en la reunión de San Petersburgo de este miércoles.

Marco Rubio dijo a la AFP que “ahora existe una gran coincidencia entre Estados Unidos, Ucrania y Europa sobre los próximos pasos”.

Mientras tanto, Moscú y Kiev mantienen su ofensiva en el frente de batalla, sin avances territoriales entre ambas partes.

Durante la noche del 20 de octubre, Rusia bombardeó el sector energético, la red ferroviaria y edificios residenciales en Ucrania, dejando al menos cuatro muertos, según Kiev.

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