Línea 9 del Metro CDMX opera con normalidad tras concluir reparaciones

| 09:53 | E. Santiago | Agencias

La noche de ayer fuego dañó cables de alta tensión en la zona de Ciudad Deportiva.
Metro Línea 9
La Línea 9 restableció su servicio. Foto: Cuartoscuro

La Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Pantitlán a Tacubaya, restableció su servicio completamente, luego de que la noche de ayer un incendio dañó cables de alta tensión y fibra óptica.

¿Qué dijeron las autoridades del Metro?

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó, a través de un mensaje, que concluyeron los trabajos de reparación que permitieron reanudar la operación completa de la línea. También reconoció la intervención de las y los trabajadores del Metro y agradeció el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) durante la contingencia.

“El servicio de la Línea 9 del Metro CDMX ha quedado restablecido en su totalidad. Los trenes ya circulan de Tacubaya a Pantitlán, en ambas direcciones, tras concluir los trabajos de reparación”.

Rubalcava agradeció la paciencia y comprensión de las personas usuarias e hizo un llamado a evitar tirar o quemar basura en las inmediaciones de las instalaciones del Metro. Advirtió que estas acciones pueden provocar incendios, dañar la infraestructura y afectar el servicio de miles de pasajeros.

  • Durante la mañana de este miércoles, usuarios vivieron la difícil problemática de la movilidad en la zona oriente de la capital, pues, la Línea 9 es uno de los puntos medulares para cruzar la ciudad.

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