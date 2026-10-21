Línea 9 del Metro CDMX opera con normalidad tras concluir reparaciones
La noche de ayer fuego dañó cables de alta tensión en la zona de Ciudad Deportiva.
La Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Pantitlán a Tacubaya, restableció su servicio completamente, luego de que la noche de ayer un incendio dañó cables de alta tensión y fibra óptica.
¿Qué dijeron las autoridades del Metro?
El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó, a través de un mensaje, que concluyeron los trabajos de reparación que permitieron reanudar la operación completa de la línea. También reconoció la intervención de las y los trabajadores del Metro y agradeció el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) durante la contingencia.
“El servicio de la Línea 9 del Metro CDMX ha quedado restablecido en su totalidad. Los trenes ya circulan de Tacubaya a Pantitlán, en ambas direcciones, tras concluir los trabajos de reparación”.
Rubalcava agradeció la paciencia y comprensión de las personas usuarias e hizo un llamado a evitar tirar o quemar basura en las inmediaciones de las instalaciones del Metro. Advirtió que estas acciones pueden provocar incendios, dañar la infraestructura y afectar el servicio de miles de pasajeros.
- Durante la mañana de este miércoles, usuarios vivieron la difícil problemática de la movilidad en la zona oriente de la capital, pues, la Línea 9 es uno de los puntos medulares para cruzar la ciudad.
Así te lo informamos
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.