Línea 9 del Metro CDMX opera con normalidad tras concluir reparaciones

La Línea 9 restableció su servicio. Foto: Cuartoscuro

La Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Pantitlán a Tacubaya, restableció su servicio completamente, luego de que la noche de ayer un incendio dañó cables de alta tensión y fibra óptica.

¿Qué dijeron las autoridades del Metro?

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó, a través de un mensaje, que concluyeron los trabajos de reparación que permitieron reanudar la operación completa de la línea. También reconoció la intervención de las y los trabajadores del Metro y agradeció el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) durante la contingencia.

“El servicio de la Línea 9 del Metro CDMX ha quedado restablecido en su totalidad. Los trenes ya circulan de Tacubaya a Pantitlán, en ambas direcciones, tras concluir los trabajos de reparación”.

El servicio de la Línea 9 del @MetroCDMX ha quedado restablecido en su totalidad. Los trenes ya circulan de Tacubaya a Pantitlán, en ambas direcciones, tras concluir los trabajos de reparación.



Mi reconocimiento a las y los trabajadores del Metro por su pronta intervención, así… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2026

Rubalcava agradeció la paciencia y comprensión de las personas usuarias e hizo un llamado a evitar tirar o quemar basura en las inmediaciones de las instalaciones del Metro. Advirtió que estas acciones pueden provocar incendios, dañar la infraestructura y afectar el servicio de miles de pasajeros.

Durante la mañana de este miércoles, usuarios vivieron la difícil problemática de la movilidad en la zona oriente de la capital, pues, la Línea 9 es uno de los puntos medulares para cruzar la ciudad.

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