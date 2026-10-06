¡Milagro! Auto cae desde segundo piso en Tlalpan y conductora resulta ilesa

| 14:34 | Erick Ponce Dimas | Uno TV

La conductora solamente resultó con una crisis nerviosa tras el aparatoso accidente en la CDMX.
Auto cae desde segundo piso en alcaldía Tlalpan.
Auto cae desde segundo piso en estacionamiento. Foto: SSC CDMX.

Una conductora fue auxiliada por policías de la Ciudad de México (CDMX) luego de que el vehículo que conducía cayera desde el segundo piso de un estacionamiento de un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Cae con su vehículo desde el segundo piso de un estacionamiento

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, en el estacionamiento de un centro comercial, la conductora realizó algunas maniobras que provocaron que el vehículo saliera del segundo nivel del estacionamiento y terminara volcada sobre el suelo.

Entonces, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte y acudieron al lugar para auxiliar a la mujer.

Los oficiales ayudaron a la conductora a salir del automóvil y luego solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

La mujer sólo tuvo una crisis nerviosa

Minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio para valorar a la conductora, quien tras una revisión, fue diagnosticada con una crisis nerviosa y no fue necesario trasladarla a un hospital.

Por otra parte, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos realizó las labores correspondientes para retirar el vehículo que quedó volcado tras caer del segundo piso del estacionamiento.

El accidente ocurrió justo en el cruce de Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en la alcaldía Tlalpan.

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