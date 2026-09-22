La Alianza Nacional de Jubilados encabeza las movilizaciones en CDMX este 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Alianza Nacional de Jubilados.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

9 concentraciones

4 citas agendadas

4 eventos de esparcimiento

14 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Movilizaciones desde las primeras horas

06:00 horas — Vecinas y vecinos de la colonia Lindavista Alcaldía: Gustavo A. Madero. Punto: Avenida Montevideo y Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista. Motivo: rechazo a la construcción de 62 departamentos de vivienda popular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México en la zona. Aforo estimado: 60 personas. La agenda advierte que podrían afectarse vialidades durante la actividad.

Durante el día — Unidad Nacional Independiente en Resistencia Alcaldía: Álvaro Obregón. Punto: Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn. Motivo: acciones relacionadas con un “Plantón Permanente”, principalmente para solicitar la liberación de pueblos y expresar demandas vinculadas con violencia y justicia. Aforo estimado: 40 personas. Se prevé posible afectación vial.



Concentraciones en Cuauhtémoc durante la mañana

09:30 horas — Alianza Nacional de Jubilados Punto: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera. Demanda: respeto a derechos adquiridos, no retroactividad de las leyes y garantía de certeza jurídica en materia de pensiones. Aforo: 150 personas. Se advierte posible afectación de vialidades.

10:00 horas — Abogados “Vega Mac Gregor Arellano”, S.C. Punto: Hotel Hilton Reforma, Avenida Juárez 70. Motivo: conferencia de prensa sobre presuntas irregularidades detectadas en investigaciones relacionadas con Next Energy y otros hechos que, según los organizadores, podrían involucrar actos de corrupción. Aforo: 35 personas.

11:00 horas — Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, México Punto: Orbia HQ, Torre Reforma, Paseo de la Reforma 483, colonia Cuauhtémoc. Demanda: exigir a Orbia Advance Corporation la cancelación de negocios relacionados con Netafim, argumentando vínculos con actividades en territorio palestino ocupado. Organizaciones en apoyo: Movimiento Socialista del Poder Popular, Reforma Ciudad de México, Brigada Sumud, Festival Yallah y Protesta Divergente “Palexico”. Aforo: 40 personas. Se contempla posible afectación vial.

11:45 horas — Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C. Punto: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135. Motivo: rechazo a la iniciativa denominada “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio” y planteamientos sobre legislación, presupuesto y políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres. Aforo: 80 personas. Se prevé posible incorporación de otras organizaciones feministas y afectaciones viales.



Concentraciones del mediodía y primeras horas de la tarde

12:00 horas — Familiares y amigos de joven desaparecido Punto: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores. Demanda: solicitar investigación expedita y exhaustiva ante la desaparición de un joven en calles de Benito Juárez. Aforo: 30 personas.

12:00 horas — Plataforma 4:20 Tres puntos previstos: Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero. Motivo: jornada itinerante de recolección de firmas, talleres sobre reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

13:00 horas — Colectivo “Paliacate Negro” del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur Alcaldía: Coyoacán. Punto: CCH Sur, en Boulevard Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel. Motivo: evento “No caigamos en el olvido”, relacionado con el primer aniversario del fallecimiento de un alumno. Aforo: 40 personas. Se advierte posible afectación vial.

13:00 horas — Colectiva “Somos Ellas” Alcaldía: Iztapalapa. Punto: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo. Motivo: acompañamiento a la audiencia de una víctima de delito de violencia sexual y exigencia de protección integral a una niña. Aforo: 30 personas.

13:00 horas — Movimiento Minero Mexicano Punto: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico. Demanda: apoyo a la pequeña minería y oposición a la “Ley Minera 2025”. Aforo: 5 personas.



Actividades de la tarde y noche

16:00 horas — Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México Punto: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez 2, Centro Histórico. Motivo: conversatorio sobre libertad de presos políticos, derechos de pueblos indígenas, personas privadas de la libertad y casos relacionados con integrantes de comunidades indígenas. Aforo: 50 personas. Se prevé posible afectación vial y adhesión de otras organizaciones indígenas.

19:00 horas — Habitantes de las colonias Guerrero y Buenavista Punto: Mercado “Martínez de la Torre”, Eje 1 Norte y Zarco, colonia Guerrero. Motivo: asamblea vecinal para solicitar la reubicación del “Punto Canábico” localizado en la Glorieta de Simón Bolívar y plantear preocupaciones relacionadas con humo, inseguridad y cercanía con menores y personas embarazadas. Aforo: 60 personas.

Durante el día — Liberum A.C. Punto: Francisco I. Madero y Avenida Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Actividad: volanteo informativo sobre animales destinados al consumo humano y cuidado del medio ambiente. Aforo: 5 personas.

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Alcaldía: Benito Juárez. Punto: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya. Motivo: dentro de la “Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.



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