Dos hermanos de Germán Rolando Gálvez Meza, alias el “Serafín”, detenido junto con Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, presuntamente ocupan cargos en las direcciones de Servicios Públicos de los municipios de Ahome y Guasave, Sinaloa.

El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, identificó a los funcionarios como Iván Roberto Gálvez Meza y Orlando Gálvez Meza.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, Víctor Hugo Arteaga sostuvo que las áreas de Servicios Públicos donde presuntamente laboran son relevantes, ya que participan en la gestión de contratos, entre ellos los relacionados con la recolección de basura y residuos.

Según el periodista, fuentes consultadas señalaron que empresas presuntamente ligadas a grupos criminales habrían obtenido contratos en distintos municipios de Sinaloa.

También afirmó que integrantes del Cabildo de Ahome habrían advertido sobre información de seguridad relacionada con Iván Roberto Gálvez Meza antes de su nombramiento.

Estos señalamientos contra los presuntos hermanos del “Serafín” en Guasave y Ahome forman parte de la investigación periodística y no constituyen, por sí mismos, una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de los funcionarios.

La presunta mano de Rubén Rocha

Víctor Hugo Arteaga cuestionó el proceso de designación de los hermanos y señaló que, según sus fuentes, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya habría intervenido en el nombramiento de Iván Roberto Gálvez Meza en Ahome, después de la salida de Gerardo Vargas Landeros y la llegada de Antonio Menéndez de Llano Bermúdez a la presidencia municipal.

El periodista pidió que las autoridades expliquen los nombramientos y que las investigaciones federales esclarezcan si existe alguna relación entre los funcionarios, los contratos públicos y el grupo criminal.

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