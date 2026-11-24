Foto: Getty Images

Inés Gómez Mont habría recuperado su libertad en Estados Unidos tras pagar una fianza, luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el pasado 30 de octubre.

La actriz y conductora, detenida el pasado 30 de octubre, dejó de aparecer este martes en los registros públicos de personas bajo custodia del ICE, luego de solicitar su liberación bajo fianza ante un juez migratorio.

La exconductora es buscada por la justicia mexicana desde 2021 por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizada para desviar recursos públicos.

Inés Gómez Mont busca amparo en Estados Unidos Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo detuvieron a Inés Gómez Mont y cómo consiguió su libertad?

Inés Gómez Mont permanecía bajo custodia migratoria desde el pasado 30 de octubre, cuando fue detenida por agentes del ICE debido a irregularidades en su situación migratoria; su arresto ocurrió en Florida, donde fue ingresada al Centro de Detención de Broward.

De acuerdo con documentos judiciales consultados por El País, la actriz solicitó una audiencia de fianza para impugnar su detención; sin embargo, en una primera instancia, un juez rechazó la medida cautelar que presentó su equipo legal mediante un recurso de habeas corpus, similar al juicio de amparo en el sistema judicial mexicano.

La autoridad había rechazado la petición al considerar que no tenía facultades para impedir los traslados entre centros migratorios, pues esa decisión correspondía a una facultad discrecional de las autoridades.

Posteriormente tuvo una segunda audiencia que quedó programada para el 12 de noviembre, después de dicha comparecencia, su nombre desapareció de los registros públicos de personas detenidas por el ICE.

Según el periodista Ernesto Buitrón, habría pagado 100 mil dólares de fianza, es decir un millón 940 mil 779 pesos

Captura de pantalla

¿Qué pasó con Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos?

El esposo de Inés Gómez Mont también permaneció prófugo en Estados Unidos durante casi seis años; en septiembre de 2025, el ICE lo detuvo por irregularidades migratorias.

Al igual que su esposa, Álvarez Puga presentó un recurso de habeas corpus para evitar su deportación a México, en ese procedimiento argumentó ser víctima de persecución política, aunque no mencionó los delitos que le atribuye la Fiscalía mexicana.

Después de permanecer algunas semanas detenido en Florida, un juez migratorio ordenó su liberación.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?

Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones por defraudación fiscal equiparada, además de estar relacionada con investigaciones por presuntas irregularidades en operaciones financieras.

Fue en noviembre de 2019 cuando la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió una investigación contra la exconductora, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, otras cinco personas y siete empresas.

Más tarde, en 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las órdenes de aprehensión contra los principales implicados, quienes presuntamente participaron en un esquema financiero que buscaba ocultar operaciones falsas mediante la simulación de actos comerciales y prestación de servicios.

¿Qué fue lo último que dijo la FGR del caso de Inés Gómez Mont?

Si bien el órgano de justicia al momento no se ha pronunciado sobre la liberación de Gómez Mont, el pasado 2 de noviembre, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, señaló que Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, giradas por jueces federales.

Una de ellas corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están relacionadas con presunta defraudación fiscal equiparada. Asimismo, la Fiscalía señaló que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Unos días antes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, la mandataria señaló que el Gobierno de México solicitaría una explicación sobre la decisión y buscaría la reactivación de las alertas internacionales.

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