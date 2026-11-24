Luis Donaldo Colosio Riojas anunció su decisión de buscar la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano, el estado donde nació y al que ahora busca regresar políticamente.

En su colaboración para UnoTV, Martha Anaya destacó la sencillez y el simbolismo del video con el que el senador dio a conocer su decisión, grabado con su celular y frente al mausoleo de sus padres.

Para la periodista, el lugar elegido refleja las raíces familiares que acompañan esta nueva etapa política.

Martha Anaya señaló que Colosio Riojas justificó su decisión a partir de la familia y del deseo de continuar el sueño de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien originalmente buscaba convertirse en gobernador de Sonora antes de aspirar a la Presidencia de la República.

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