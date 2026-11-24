Foto: Cuartoscuro / Archivo

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán esperar hasta el inicio de las vacaciones de diciembre para tener un día de asueto, después de la suspensión de clases que habrá por el último Consejo Técnico del 2026.

El próximo viernes 27 de noviembre no habrá clases en instituciones públicas de preescolar, primaria y secundaria, debido a la última sesión del Consejo Técnico Escolar.

Foto: UnoTV.

Después de eso, los alumnos deberán esperar hasta el inicio de las vacaciones de diciembre de este 2026.

Dicho periodo comienza el lunes 21 de diciembre y termina el martes 5 de enero del 2027, por lo que los alumnos volverán a clases el jueves 7, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El periodo vacacional termina formalmente el 5 de enero, pero el calendario marca el día 6 como suspensión de labores docentes. Por ello, maestros y estudiantes regresan a las aulas al día siguiente.

De esa forma, los estudiantes de educación básica tendrán 16 días naturales de asueto, o 19 días consecutivos si se consideran los fines de semana.

Fechas de vacaciones de Navidad

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases

Lunes 21 de diciembre de 2026: inicio oficial de las vacaciones de invierno

Martes 5 de enero de 2027: último día del periodo vacacional

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes

Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases

Estas fechas aplican para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de los siguientes niveles:

Educación preescolar

Educación primaria

Educación secundaria

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