Entran nuevas reglas para tramitar la CURP en México: qué cambia y qué documentos te pedirán
A partir de este martes entran en vigor nuevas reglas para tramitar la CURP en México.
A partir de este martes 24 de noviembre entran en vigor nuevas reglas para tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México. La Secretaría de Gobernación (Segob) unificó siete trámites de asignación en uno solo y estableció los documentos que deberán presentar las personas solicitantes.
La principal mejora es que solo se pedirá uno o dos requisitos documentales a los solicitantes, dependiendo de si son mexicanos por nacimiento o extranjeros.
Además, prohíbe solicitar papeles o documentos adicionales, lo que facilita el trámite.
¿Qué cambia en la CURP a partir de hoy?
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece como principal modificación la fusión de siete trámites de asignación del documento en uno solo, bajo la homoclave SEGOB-2026-069-003, denominada “Asignación de la CURP”.
Anteriormente, el procedimiento se dividía conforme a la condición del solicitante, incluido su nacimiento, naturalización, repatriación o situación migratoria.
Con la modificación, estas modalidades quedan integradas en un solo procedimiento al tramitar la CURP, aunque con requisitos que dependen de cada caso.
¿Qué documentos te pedirán para tramitar la CURP?
El acuerdo establece los siguientes documentos conforme a la condición de cada solicitante:
- Mexicanos por nacimiento: registro o acta de nacimiento.
- Mexicanos por naturalización: carta de naturalización.
- Mexicanos repatriados: constancia de recepción de mexicanos repatriados.
- Personas extranjeras con residencia temporal o permanente: documento migratorio que contenga el Número Único de Extranjeros (NUE), expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).
- Personas extranjeras solicitantes de la condición de refugiado o protección complementaria: constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, expedida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). En estos casos se contempla la CURP temporal.
- Personas extranjeras con estancia de visitante: documento migratorio oficial expedido por el INM que permita acreditar su condición de estancia regular en México como visitante. También se contempla la CURP temporal.
- Personas extranjeras solicitantes de asilo político: solicitud de asilo político.
RENAPO no podrá pedir requisitos adicionales
El acuerdo también señala que el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos en la disposición.
Tampoco debe solicitar documentos o copias simples que ya se encuentren en sus archivos físicos o electrónicos.
¿Cuándo se actualizará la información del trámite?
El Renapo tendrá un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del acuerdo para actualizar la información de los trámites y servicios en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.
Es decir, que estos cambios estarán disponibles a más tardar el 8 de diciembre de este 2026.
Asimismo, la institución contará con un plazo máximo de un año para realizar las adecuaciones o actualizaciones necesarias al Instructivo Normativo para tramitar y asignar la CURP. Si el Renapo no realiza los ajustes dentro de ese periodo, deberá entregar una justificación detallada a la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización.
Los trámites ingresados antes de la publicación del acuerdo se resolverán conforme a la normatividad vigente al momento de su presentación.
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