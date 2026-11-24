El Metro de CDMX es el transporte público más importante. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) registró más de 118 millones de viajes durante octubre de 2026. La Línea 2 fue la más utilizada por los usuarios, seguida de las Líneas 3 y 1, informó Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿Cuáles fueron las Líneas más utilizadas del Metro?

En un video publicado en sus redes sociales, el director general del STC señaló que la Línea 2 encabezó la afluencia de pasajeros durante octubre, mientras que la Línea 3 ocupó el segundo lugar y la Línea 1, el tercero.

“En conjunto, las Líneas 1, 2 y 3 sumaron 50.7 millones de viajes sólo en octubre. Más usuarios prefieren trasladarse en Metro para ir a casa, la escuela, el trabajo, los centros de salud y esparcimiento”, indicó.

La Línea 2 presentó la mayor afluencia en octubre de 2026 con 19.3 millones de viajes

La Línea 3 con 15.8 millones de viajes y luego la Línea 1 con 15.4 millones de viajes

Me llena de satisfacción saber que cada vez más personas confían en el @MetroCDMX para llegar a sus destinos.



Durante octubre de 2026, registramos más de 118 millones de viajes, un incremento del 2.43% respecto al mismo mes de 2025 y del 7.85% en comparación con 2024.



Detrás de… pic.twitter.com/iriUAZ6OIQ — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 23, 2026

¿Cuántos viajes registró el Metro en octubre?

De acuerdo con las cifras del STC, durante octubre se contabilizaron más de 118 millones de viajes en las 12 Líneas de la red, lo que equivale a un promedio de 3.8 millones diarios.

Además, la afluencia aumentó 2.43% en comparación con octubre de 2025 y 7.85% respecto al mismo mes de 2024.

“El Metro registró más de 118 millones de viajes en octubre de este año. Esto equivale a 3.8 millones de viajes al día. La afluencia en las 12 líneas de la red aumentó 2.43% con respecto a octubre del 2025, y 7.85% frente a octubre de 2024”, señaló el director del STC.

¿Qué Líneas del Metro presentan alta afluencia?

A pesar del incremento en el número de usuarios, el Metro también reportó problemas de afluencia en algunas Líneas. De acuerdo con el aviso difundido por el organismo, este día las Líneas 3, B y 12 registraron una mayor concentración de pasajeros, lo que podría ocasionar tiempos de espera más prolongados en los andenes.

“Continúa la afluencia moderada con circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y A. Las condiciones de operación pueden cambiar por eventualidades en el servicio. Las Líneas 3, B y 12 presentan alta afluencia, lo que puede generar mayor tiempo de espera en andenes; para atender la demanda, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas usuarias. Anticipa tu salida y consulta nuestros canales oficiales”, informó el Metro.

#MetroAlMomento: Continúa la afluencia moderada con circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y A. Las condiciones de operación pueden cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas 3, B y 12 presentan alta afluencia, lo… pic.twitter.com/FuxuUCqRkU — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 24, 2026

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