Trámite de la licencia permanente. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Se acerca la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) y en los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi) se reportan largas filas de personas debido a la alta demanda.

Largas filas para tramitar la licencia permanente sin cita

El último día del trámite es el próximo 31 de diciembre; debido a la alta demanda y escasez de citas, la Semovi abrió tres módulos especiales para tramitar la licencia de conducir permanente sin cita, con atención los fines de semana y días festivos.

Desde el pasado fin de semana se reportó saturación y largas filas en dichos módulos, con personas que pasaron la noche entera esperando una de las fichas que se reparten desde temprano.

Es importante mencionar que los módulos donde se presenta la alta demanda solo fueron habilitados para realizar el trámite sin cita y existen otras opciones para obtener este beneficio.

¿Se puede tramitar la licencia permanente sin cita?

La licencia permanente también se puede tramitar en línea si ya cuentas con un antecedente reciente de licencia de la CDMX. Lo único que necesitas es tener tus datos biométricos actualizados.

En caso de que no cuentes con tus biométricos actualizados, deberás agendar una cita para hacer el trámite presencial.

Una vez que obtengas la versión digital, y si lo deseas, puedes imprimir el plástico con una cita previa. La fecha límite es diciembre de 2026.

La Semovi aclara que el trámite en línea es igual de válido que de forma presencial

¿Quién puede tramitar la licencia permanente CDMX en línea?

Para realizar el trámite digital es necesario cumplir con estos requisitos:

Contar con antecedente de licencia de conducir en la Ciudad de México

de conducir en la Ciudad de México No tener sentencias por delitos viales

No haber sido sancionado por el programa Conduce sin Alcohol

¿Dónde se ubican los tres módulos para hacer el trámite sin cita?

Esta es la ubicación de los tres módulos para obtener la licencia permanente sin cita

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México Acoxpa: Av. Acoxpa No. 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México

Av. Acoxpa No. 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México Universidad: Av. Universidad No. 936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Horarios de atención

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas

Requisitos para tramitar la licencia permanente de manera presencial

Evaluación por primera vez y foráneo (si aplica), a través del sitio: https://examenlicperm.cdmx.gob.mx/

Identificación oficial vigente con CURP

Comprobante de domicilio de la CDMX o Edomex, no mayor a 3 meses

Pago de derechos (mil 500 pesos)

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