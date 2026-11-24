Las hermanas Mirabal fueron asesinadas en 1960. Foto: Cuartoscuro

El asesinato de tres mujeres que desafiaron una dictadura marcó la historia de República Dominicana y se convirtió en un referente de la lucha feminista. Se trata de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por su oposición al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo.

A más de seis décadas de aquel crimen, sus nombres permanecen ligados a una fecha que busca recordar a las víctimas de violencia de género y visibilizar una problemática que continúa afectando a millones de mujeres. Por ello, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Quiénes fueron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal?

Las hermanas Mirabal nacieron en República Dominicana y crecieron durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, quien mantuvo el poder durante más de 30 años mediante un régimen autoritario, marcado por la persecución de opositores y la represión.

A diferencia de quienes permanecieron al margen de la vida política, las tres hermanas decidieron participar en el movimiento que buscaba poner fin a la dictadura. Minerva, María Teresa y sus respectivos esposos se involucraron en actividades clandestinas y formaron parte del Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

Dentro de la resistencia, utilizaron el nombre de “Las Mariposas”, que se convirtió en su distintivo y posteriormente en un símbolo de lucha y libertad.

Su participación política tuvo consecuencias: fueron vigiladas, perseguidas y encarceladas por el gobierno. Sin embargo, la represión no consiguió detener su oposición al régimen.

El asesinato de las hermanas Mirabal: ¿qué ocurrió el 25 de noviembre de 1960?

La persecución contra las hermanas terminó en un crimen que conmocionó a República Dominicana. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa regresaban de visitar a sus esposos, quienes estaban presos por oponerse al gobierno de Trujillo.

Durante el camino, fueron interceptadas por hombres vinculados con el régimen. Las tres fueron golpeadas y asesinadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron colocados en el automóvil en el que viajaban y arrojados por un barranco para simular un accidente.

El intento de ocultar el crimen no impidió que se conociera lo ocurrido. El asesinato provocó indignación entre la población y aumentó el rechazo hacia la dictadura, que llegó a su fin en 1961, tras el asesinato de Trujillo.

La historia de las hermanas trascendió las fronteras dominicanas y se convirtió en un referente de la resistencia frente a la violencia y la represión.

¿Cómo surgió el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?

La fecha del asesinato de las hermanas Mirabal fue retomada por organizaciones feministas de América Latina y el Caribe. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, se propuso el 25 de noviembre como una jornada para denunciar la violencia contra las mujeres.

El reconocimiento internacional llegó el 17 de diciembre de 1999, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 54/134 y estableció oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La conmemoración busca llamar la atención sobre las agresiones que enfrentan mujeres y niñas por razones de género, así como promover medidas para prevenirlas, atender a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.

¿Por qué se utiliza el color naranja el 25 de noviembre?

Además de las actividades de sensibilización, el 25 de noviembre se identifica con el color naranja, elegido por la campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, impulsada por la ONU desde 2008.

Este color representa un futuro sin violencia para mujeres y niñas. La iniciativa también promueve el llamado Día Naranja, que se recuerda cada día 25 del mes para mantener presente la necesidad de actuar contra las agresiones de género.

La jornada del 25 de noviembre también da inicio a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluyen el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Derechos Humanos.

De esta manera, el recuerdo de las hermanas Mirabal se mantiene vigente a través de una fecha que busca transformar la memoria de un crimen en un llamado mundial a la prevención, la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.

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