La ley castiga el narcotráfico y la posesión ilegal de armas. Foto: Cuartoscuro

Los delitos contra la salud, pertenecer a una organización criminal y poseer sin autorización armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas pueden castigarse con varios años de prisión y multas. Las leyes mexicanas establecen penas distintas según el delito, la participación de los acusados y las circunstancias en que se cometieron los hechos.

En el contexto de las recientes detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales, como las relacionadas con el “Chapo Isidro”, “R1” y “R2”, surge la pregunta de cuántos años de cárcel contempla la legislación mexicana por delitos contra la salud, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas.

En México, estos delitos están contemplados en distintas leyes y sus castigos pueden ir desde algunos meses de prisión hasta varias décadas, dependiendo de la conducta que se acredite, el tipo de sustancias o armamento involucrado y el papel que desempeñe cada persona dentro de una organización criminal.

¿Con cuántos años de cárcel se castigan los delitos contra la salud?

Los delitos contra la salud están contemplados en el Código Penal Federal y abarcan conductas relacionadas con drogas o narcóticos, como producirlos, transportarlos, venderlos, suministrarlos o tenerlos en posesión con determinados fines.

De acuerdo con el artículo 194 del Código Penal Federal, quienes cometan conductas como producir, transportar, traficar, comerciar o suministrar narcóticos, sin autorización, pueden recibir una pena de 10 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días multa.

En el caso de la posesión de drogas con fines de venta, comercio o tráfico, el artículo 195 establece una pena de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días multa, cuando se acrediten los elementos del delito.

La diferencia está en el propósito de la posesión: no es lo mismo tener una sustancia para consumo personal que poseerla con la intención de comercializarla o distribuirla. La autoridad debe acreditar las circunstancias para determinar qué delito se configura.

¿Cuándo aumentan las penas por delitos contra la salud?

Las sanciones pueden aumentar cuando el delito se comete en determinadas circunstancias, por ejemplo, si participa un servidor público encargado de prevenir, investigar o perseguir este tipo de ilícitos, o un integrante de las Fuerzas Armadas.

El artículo 196 del Código Penal Federal establece que las penas correspondientes a los delitos previstos en el artículo 194 aumentarán 50% cuando se presenten determinadas circunstancias agravantes.

¿Qué castigo tiene la delincuencia organizada en México?

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) considera delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan de manera permanente o reiterada para cometer determinados delitos, entre ellos los relacionados con el narcotráfico.

Las penas dependen del delito que pretenda cometer la organización y de las funciones que desempeñe cada integrante.

En el caso de organizaciones relacionadas con delitos contra la salud, el artículo 4 de la LFDO establece:

Si el integrante tiene funciones de dirección, administración o supervisión: de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa.

Si no desempeña esas funciones: de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12 mil 500 días multa.

Es decir, la ley contempla castigos más elevados para quienes encabezan, administran o supervisan las actividades de la organización criminal.

Estas penas se aplican sin perjuicio de las sanciones que correspondan por los delitos que se cometan, como tráfico de drogas o posesión ilegal de armas.

¿Con cuántos años de prisión se castiga la posesión ilegal de armas?

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos también contempla penas para quienes poseen armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas sin contar con autorización.

Las sanciones cambian según el tipo de arma, sus características y el material asegurado.

Posesión de armas

El artículo 83 Ter contempla sanciones por la posesión sin autorización de armas, piezas y componentes considerados de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Dependiendo del tipo de armamento, las penas pueden ir desde 3 meses hasta 15 años de prisión, además de multas.

En los casos de armas contempladas en los incisos a) y b) del artículo 11, la pena es de 4 a 7 años de prisión; mientras que para otras categorías de armamento, como las contempladas en los incisos g), h), j), k) y l), puede alcanzar de 6 a 15 años.

Posesión de cartuchos

La posesión de cartuchos también puede ser sancionada cuando se trata de municiones para armas de uso exclusivo y se incumplen las disposiciones legales.

El artículo 83 Quáter establece penas de uno a siete años de prisión, además de multas, por la posesión, portación o transporte no autorizado de municiones o cartuchos en cantidades superiores a las establecidas por la legislación, dependiendo de su clasificación.

Posesión de cargadores

En el caso de los cargadores, el artículo 83 Quinquies contempla penas que dependen de la cantidad que se posea sin autorización.

De 2 a 5 cargadores: de 2 a 4 años de prisión y multa de 50 a 100 veces el valor diario de la UMA

Más de 5 cargadores: de 4 a 8 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la UMA

¿Se pueden sumar las penas por varios delitos?

En México, una persona puede recibir sanciones por más de un delito, incluso cuando estos deriven de una misma conducta, conforme a las reglas sobre concurso de delitos establecidas en el Código Penal Federal.

Las penas no se suman automáticamente: corresponde a la autoridad judicial determinar las sanciones aplicables conforme a la legislación.

La legislación distingue dos casos:

Concurso ideal: cuando una sola conducta da lugar a varios delitos

Concurso real: cuando se cometen varios delitos mediante distintas conductas

El artículo 64 del Código Penal Federal establece las reglas para determinar las penas en estos casos. En términos generales, se toma como referencia el delito que tiene la sanción más alta y, bajo las condiciones que marca la ley, pueden aumentarse las penas por los demás ilícitos.

Por ejemplo, si una persona es acusada de delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión ilegal de armas, las autoridades deben analizar cada conducta para determinar qué delitos se acreditan y qué sanciones corresponden.

Las penas no se suman de manera automática: su aplicación depende de los hechos, las pruebas, las reglas de concurso de delitos y la resolución del juez.

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