Embajada de EE. UU. destaca inversiones. Foto: Reuters

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, continuó la discusión con China luego de los señalamientos que responsabilizaron a la nación asiática del suministro de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo. En esta ocasión, el diplomático destacó las cifras de empleos que genera la inversión estadounidense en América Latina, incluido México, frente a la china.

A través de su cuenta de X, Johnson aseguró que el capital de Estados Unidos aporta más oportunidades laborales a la región y citó un informe reciente del Atlantic Council, según el cual la inversión estadounidense genera un 65% más de empleos por cada mil millones de dólares invertidos que la china.

🇺🇸🇲🇽 La inversión estadounidense aporta más que capital. Genera oportunidades y empleos. Según un informe reciente del Atlantic Council, la inversión de los Estados Unidos en América Latina, incluido México, genera un 65% más de empleos que la inversión china. La diferencia es… pic.twitter.com/Fu5Mhq2iwZ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 18, 2026

Ronald Johnson destaca empleos generados por inversión de EE. UU.

En su publicación, el embajador afirmó que la inversión estadounidense no sólo aporta capital, sino que también genera oportunidades de trabajo, innovación y alianzas económicas.

“La inversión estadounidense aporta más que capital. Genera oportunidades y empleos. Según un informe reciente del Atlantic Council, la inversión de los Estados Unidos en América Latina, incluido México, genera un 65% más de empleos que la inversión china. La diferencia es clara: las empresas estadounidenses invierten en empleos, innovación y alianzas económicas más sólidas. La inversión estadounidense no solo impulsa el crecimiento de las economías. Construye futuros”, escribió.

El diplomático retomó así los resultados del informe Mapeo de la inversión estadounidense en América Latina y el Caribe, publicado por el Atlantic Council en agosto de 2026.

El documento señala que, entre 2016 y 2025, la inversión extranjera directa estadounidense en nuevos proyectos generó aproximadamente 3 mil 91 empleos por cada mil millones de dólares invertidos en la región, una cifra 65% superior a la registrada por la inversión china.

El estudio también identifica a México como uno de los principales destinos del capital estadounidense en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el porcentaje de empleos citado corresponde a una comparación regional y no exclusivamente a México.

El mensaje llega tras el intercambio de acusaciones por fentanilo

La publicación de Ronald Johnson ocurre después de que las embajadas de Estados Unidos y China en México intercambiaran señalamientos por el origen de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

La representación estadounidense sostuvo que los ingredientes de esta droga sintética provienen principalmente de China y citó a empresas de ese país como una de las principales fuentes de esos productos para los narcotraficantes.

La Embajada china respondió que Estados Unidos buscaba difamar a su país y rechazó que China o México fueran responsables de la crisis del fentanilo en territorio estadounidense. En su posicionamiento, atribuyó el problema a las deficiencias regulatorias y al abuso de medicamentos en Estados Unidos.

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