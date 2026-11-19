Córdova indicó que funcionario influyó en contrataciones. Foto: Cuartoscuro

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló al que podría ser un nuevo implicado en los presuntos actos de corrupción dentro del organismo autónomo. Se trata de Jesús George Zamora, actual consejero jurídico del Gobierno del Estado de México.

En conferencia de prensa, Córdova lo responsabilizó por una decisión que, según sus señalamientos, llevó al INE a contratar materiales electorales con empresas privadas, en lugar de recurrir a Talleres Gráficos de México.

Lorenzo Córdova señala a Jesús George Zamora por contrataciones del INE

El exconsejero presidente recordó que George Zamora tomó protesta como titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE el 2 de mayo de 2019, cargo que ocupó hasta 2023.

“En 2019 el titular del Órgano Interno del Control que fue impulsado por la mayoría de Morena, y si alguien tiene dudas de sus cercanías políticas vean dónde está hoy, está trabajando, está despachando como consejero jurídico del Gobierno del Estado de México”, declaró Lorenzo Córdova.

El exconsejero lo responsabilizó por tomar una decisión que llevó al árbitro electoral a licitar contrataciones que, de acuerdo con sus señalamientos, beneficiaron al oligopolio de material electoral encabezado por el empresario Alfredo Hernández.

“En sus informes de auditoría, y esto lo pueden rastrear, señaló que el INE no debía contratar directamente la producción de materiales con Talleres Gráficos y, es más, incluso llegó a sostener que no debía producir, imprimir las boletas con Talleres Gráficos de México”, afirmó.

INE dejó de contratar a Talleres Gráficos para las elecciones de 2021

A diferencia de las elecciones de 2012, 2015 y 2018, cuando el INE encargó a la paraestatal Talleres Gráficos de México la elaboración del material electoral, en 2021 tuvo que recurrir a las empresas del llamado oligopolio encabezado por el empresario Alfredo Hernández.

Lorenzo Córdova aseguró que, en septiembre de 2020, Jesús George Zamora convenció a la mayoría de los consejeros electorales para que el instituto contratara los materiales en ese mercado. La decisión se tomó por una votación de seis contra cinco; Córdova afirmó que él estuvo entre quienes votaron en contra.

“De cara a la elección de 2021, en septiembre, si no me equivoco, de 2020, convenció a la mayoría de los consejeros electorales, con una votación de seis a cinco, yo estuve dentro de los cinco, obligó a las instancias administrativas del INE a que tenía que contratar materiales en ese mercado oligopólico”, sostuvo.

Córdova se deslinda de Juan Carlos Cuervo Escalona

Durante la conferencia, Lorenzo Córdova también se deslindó de Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas por presuntamente operar una red a favor de algunas empresas proveedoras de materiales electorales.

El exconsejero afirmó que Cuervo Escalona fue funcionario del IFE y posteriormente del INE, pero ocupó cargos de responsabilidad media y no estaba a cargo de las contrataciones ni de los vínculos con proveedores.

“Este señor fue funcionario del Instituto Federal Electoral y luego del INE en distintas ocasiones, siempre ocupó cargos de responsabilidad media, hasta donde yo me acuerdo jamás fue responsable de las contrataciones o de vínculos con proveedores”, declaró.

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