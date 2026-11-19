Seguro Social en Estados Unidos. Foto: Envato.

Si recibes beneficios del Seguro Social en Estados Unidos, hay una actualización de la que conviene estar enterado. La Administración del Seguro Social (SSA) corrigió millones de registros relacionados con fechas de fallecimiento y ciudadanía, pero todavía trabaja en otros 8.5 millones de expedientes con información de ciudadanía incorrecta. La revisión comenzó como parte de una limpieza de su base de datos y podría generar dudas entre jubilados, personas con discapacidad y familias que dependen de estos pagos.

La pregunta es inevitable: ¿estos cambios podrían afectar tu cheque mensual o hacer que la SSA cuestione tu ciudadanía? Por ahora, la agencia no ha informado que esta revisión implique una suspensión generalizada de beneficios ni que todos los afectados deban presentar documentos nuevos.

¿Qué registros corrigió el Seguro Social en Estados Unidos?

El 20 de octubre de 2026, la SSA anunció lo que describió como la limpieza de registros más amplia en sus 91 años de historia.

La agencia informó que ha corregido información vinculada con casi el 15% de los números de Seguro Social activos. Entre los principales cambios destacan tres cifras:

17 millones de fechas de fallecimiento: la SSA incorporó fechas de muerte que anteriormente no aparecían en sus registros, utilizando información propia y datos del Departamento de Estado

la SSA incorporó fechas de muerte que anteriormente no aparecían en sus registros, utilizando información propia y datos del Departamento de Estado 25 millones de registros de ciudadanía: actualizó expedientes que no tenían información sobre la ciudadanía de las personas, mediante datos del programa SAVE del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

actualizó expedientes que no tenían información sobre la ciudadanía de las personas, mediante datos del programa SAVE del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 8.5 millones de registros adicionales: todavía están en proceso de corrección porque contienen información incorrecta sobre el estatus de ciudadanía.

El comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, explicó en el comunicado oficial que el objetivo es mejorar la confiabilidad de la base de datos y evitar pagos indebidos y posibles fraudes. La agencia administra información que también utilizan otras dependencias federales y estatales para verificar identidades.

¿Los 8.5 millones de registros podrían afectar tus beneficios?

Aquí es donde conviene hacer una distinción importante.

Tener un registro con información de ciudadanía incorrecta no significa que una persona haya perdido su ciudadanía estadounidense. Tampoco demuestra que esté recibiendo beneficios de manera irregular.

La revisión se refiere a datos almacenados en la base de números de Seguro Social. La SSA no ha explicado cuántos de esos 8.5 millones de registros corresponden a personas que actualmente reciben pagos de jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El aumento de los beneficios podría modificar el pago de Medicare. Foto: Envato

Tampoco ha publicado una cifra de beneficiarios cuyos pagos hayan cambiado como resultado de estas correcciones. En una cobertura publicada por Yahoo News el 22 de octubre, la agencia tampoco había informado si las modificaciones realizadas ya habían provocado cambios en la elegibilidad o en los depósitos de los beneficiarios.

Por eso, no sería correcto asumir que millones de personas están en riesgo de perder su cheque.

Los errores en los registros de personas fallecidas también generan preocupación

La otra parte de la revisión tiene que ver con las fechas de fallecimiento.

La SSA incorporó 17 millones de fechas de muerte que faltaban en sus archivos. Esta información es importante porque permite identificar cuándo una persona falleció y evitar que continúen realizándose pagos que ya no corresponden.

Sin embargo, los errores en estos registros pueden tener consecuencias delicadas. Una persona viva que aparece equivocadamente como fallecida podría enfrentar problemas para acceder a sus cuentas o recibir beneficios. Yahoo Finance informó sobre las preocupaciones que existen alrededor de la precisión de estos datos y recordó que los errores administrativos pueden provocar que personas vivas sean registradas incorrectamente como fallecidas.

No es un detalle menor: para un jubilado que depende de su depósito mensual para pagar la renta, los medicamentos o la comida, una equivocación de este tipo puede convertirse en un problema urgente.

¿Qué debes hacer si recibes Seguro Social y sospechas que hay un error?

La SSA no anunció que todos los beneficiarios deban actualizar sus documentos o acudir a una oficina por esta limpieza de registros.

Sin embargo, puedes tomar algunas precauciones:

Revisa tu cuenta my Social Security: comprueba tu historial de ingresos y la información disponible sobre tus beneficios

comprueba tu historial de ingresos y la información disponible sobre tus beneficios Verifica tus datos personales: asegúrate de que tu nombre, fecha de nacimiento y demás información sean correctos

asegúrate de que tu nombre, fecha de nacimiento y demás información sean correctos No ignores una notificación oficial: si la SSA te informa que existe una inconsistencia, solicita una explicación sobre el dato que necesita corregirse

si la SSA te informa que existe una inconsistencia, solicita una explicación sobre el dato que necesita corregirse Contacta directamente a la agencia: si tus pagos se interrumpen inesperadamente o apareces como fallecido por error, pide que revisen tu expediente

La SSA mantiene información y servicios en su portal oficial, my Social Security, donde los beneficiarios pueden consultar sus datos.

La limpieza de millones de expedientes puede ayudar a mejorar los controles del gobierno, pero también deja una pregunta pendiente: ¿cómo garantizará la SSA que los datos utilizados para corregir errores no terminen perjudicando a personas que sí cumplen los requisitos? Para quienes viven de su cheque mensual, la precisión de un registro no es un asunto burocrático. Es la diferencia entre recibir a tiempo el dinero que necesitan o tener que demostrar que un error de la administración no debería afectarles.

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