Noticias de hoy 18 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Cae el “Topo” en Zapopan

Fue detenido en Zapopan César Daniel ‘N’, alias ‘Topo’, señalado por el secuestro del periodista Jaime Barrera y por vínculos con una célula ligada al Cártel Jalisco.

Sheinbaum se reúne con Trump

Claudia Sheinbaum se reunió con Donald Trump en China y acordaron un nuevo encuentro para diciembre, durante la Cumbre del G20 en Florida.

Traslado en AICM

El Metrobús anunció que redujo de 30 a 6 pesos la tarifa para trasladarse entre las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Habrá puente escolar

La SEP confirmó suspensión de clases el viernes 27 de noviembre por Consejo Técnico; por otro lado, las vacaciones de invierno inician el 21 de diciembre.

Investigación contra Julio Iglesias

La justicia española abrió una investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y maltrato denunciados por dos exempleadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.