Legisladores expresaron su postura a favor de la . Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 470 votos a favor, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece nuevas reglas para garantizar su protección en México.

La legislación contempla multas de hasta 234 mil 620 pesos y arrestos administrativos de hasta 36 horas por maltrato y actos de crueldad animal. Tras su aprobación, la minuta fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

La iniciativa ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Tras su aval en la Cámara de Diputados, el decreto fue enviado al Ejecutivo federal para continuar con su proceso de promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué establece la nueva Ley de Bienestar Animal en México?

La nueva legislación crea un marco nacional para el cuidado, bienestar y protección de los animales, con responsabilidades para los gobiernos federal, estatales y municipales.

Uno de sus principales puntos es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, además de incorporar cinco dominios fundamentales para evaluar su bienestar:

Nutrición: alimentación adecuada.

alimentación adecuada. Ambiente: condiciones del entorno en el que viven.

condiciones del entorno en el que viven. Salud: atención a su estado físico.

atención a su estado físico. Comportamiento: posibilidad de desarrollar conductas propias de su especie.

posibilidad de desarrollar conductas propias de su especie. Estado mental: bienestar emocional de los animales.

El ordenamiento también contempla la creación de la Estrategia Nacional de Bienestar Animal y del Registro Nacional de Animales de Compañía.

Multas y arrestos por maltrato animal: ¿qué sanciones contempla?

Entre las disposiciones de la nueva ley destacan las sanciones por maltrato y crueldad animal, que incluyen:

Multas de hasta 234 mil 620 pesos.

Arrestos administrativos de hasta 36 horas.

Además, la legislación establece reglas para distintas actividades relacionadas con los animales, como su traslado, exhibición, entrenamiento y comercialización.

También contempla disposiciones sobre la matanza y eutanasia de animales, particularmente en lo relacionado con la fauna silvestre.

¿Qué pasará con los animales en espectáculos y actividades deportivas?

La Ley General de Bienestar Animal también regula la participación de animales en actividades deportivas, espectáculos y producciones cinematográficas.

Para estas actividades se contemplan mecanismos de control, entre ellos autorizaciones, planes de manejo y supervisión veterinaria, con el objetivo de establecer condiciones para su participación.

Con la aprobación de los 470 diputados, la minuta fue turnada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, como parte del procedimiento legislativo.

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