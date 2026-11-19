Christian Nodal acusa a su padre de intentar registrar su nombre. Foto: AFP

Christian Nodal continúa con la disputa legal que mantiene con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por los derechos comerciales de su nombre artístico.

El cantante presentó una oposición formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para intentar frenar un nuevo registro de la marca “Christian Nodal”.

El recurso fue presentado el pasado 9 de noviembre por el abogado del intérprete, Ian Sergio Ibarra Hernández, y busca impedir que su padre obtenga los derechos de la denominación para comercializar productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

El procedimiento comenzó luego de que González Terrazas ingresara una solicitud de registro el 30 de septiembre de 2026, identificada con el expediente 3714831.

La petición corresponde a la clase 16 de la clasificación de marcas, que contempla materiales impresos, publicaciones, fotografías y artículos de papelería.

En el documento de oposición, integrado por 128 páginas y sus respectivos anexos, la defensa de Nodal argumentó que su padre no es la persona a quien pertenece el nombre artístico y tampoco cuenta con su autorización para registrarlo.

“El solicitante, JESUS JAIME GONZALEZ TERRAZAS, no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto”, sostiene el escrito presentado ante el Instituto.

¿Quién tiene los derechos del nombre de Christian Nodal?

La disputa tiene antecedentes relacionados con los primeros años de la carrera del cantante, cuando todavía era menor de edad y su padre participaba en la administración de sus asuntos profesionales.

Actualmente, Jesús Jaime González Terrazas aparece como titular de tres registros relacionados con el nombre artístico de su hijo en el ámbito del entretenimiento:

CN CHRISTIAN NODAL

NODAL

CHRISTIAN NODAL PAL CORA

Los registros de estas denominaciones tienen vigencias que alcanzan 2034 y 2036.

Además, padre e hijo comparten otros dos registros de la marca CHRISTIAN NODAL relacionados con bebidas y servicios de restaurantes y bares.

La defensa del intérprete recordó que el IMPI ya había formulado objeciones en procedimientos anteriores, particularmente en 2016 y 2024, cuando se intentó registrar denominaciones relacionadas con el nombre artístico del cantante sin que se acreditara la autorización correspondiente.

Uno de esos antecedentes fue el trámite de CHRISTIAN NODAL PAL CORA, en ese procedimiento, la autoridad advirtió sobre el posible riesgo de confusión entre los consumidores debido al reconocimiento público del artista.

Aunque los registros terminaron por concederse, el equipo legal del cantante pidió que estas observaciones sean consideradas en el nuevo procedimiento.

Christian Nodal busca que su nombre sea reconocido como marca notoria

Otro de los argumentos de la defensa es que el nombre CHRISTIAN NODAL ha adquirido notoriedad gracias a la trayectoria del intérprete durante más de una década en la industria musical.

Para respaldar esta postura, sus representantes legales entregaron documentación sobre su carrera, estadísticas de plataformas musicales y cifras relacionadas con sus seguidores en redes sociales.

El objetivo es que el IMPI considere el reconocimiento público del cantante al momento de analizar la solicitud de su padre.

La oposición también invoca disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y acuerdos internacionales relacionados con la protección de marcas notoriamente conocidas.

De acuerdo con la defensa, permitir que otra persona registre el nombre podría generar confusión entre los consumidores y hacerles creer que los productos cuentan con el respaldo o autorización del intérprete.

Por ahora, el IMPI no ha emitido una resolución definitiva sobre la nueva solicitud de Jesús Jaime González Terrazas.

El Instituto deberá analizar los argumentos y documentos presentados por ambas partes antes de determinar si concede o rechaza el registro de la marca CHRISTIAN NODAL para productos de la clase 16.

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