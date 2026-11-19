Inegi hizo una estadística sobre los hábitos de lectura en México. Foto:Cuartoscuro

Los mexicanos leen 3.9 libros al año en promedio, una cifra menor a los 4.2 ejemplares registrados en 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2026, las mujeres superaron a los hombres en el número de libros leídos y la literatura se mantiene como el género favorito de la población.

“Respecto al promedio de libros leídos en los últimos 12 meses, en 2026, el promedio de libros leídos fue de 3.9, mientras que en 2025 fue de 4.2”, señala el Inegi en el reporte del MOLEC 2026.

El estudio, realizado entre personas de 12 años y más, reveló que 64.9 millones de mexicanos leyeron libros durante los últimos 12 meses. Sin embargo, no todos lo hicieron con la misma frecuencia, mientras tres de cada 10 lectores reportaron un solo ejemplar, una proporción similar leyó cuatro o más.

Entre los contenidos favoritos también destacan la autoayuda, la superación personal y los libros relacionados con alguna profesión.

¿Sobre los libros que leen los mexicanos ?

De acuerdo con el Inegi, el promedio nacional entre las personas lectoras de libros pasó de 4.2 ejemplares en 2025 a 3.9 en 2026, lo que representa una disminución de 0.3 libros.

La cifra incluye tanto libros completos como incompletos, es decir, aquellos que las personas comenzaron a leer, aunque no necesariamente terminaron.

El reporte muestra cómo se distribuye la lectura entre quienes declararon haber leído libros durante el último año:

Un libro: 30.9%

30.9% Dos libros: 19.8%

19.8% Tres libros: 17.4%

17.4% Cuatro libros o más: 31.9%

Los datos muestran que casi una tercera parte de los lectores mexicanos reportó haber leído al menos cuatro libros durante los últimos 12 meses.

¿Qué tipo de libros les gusta leer a los mexicanos?

La literatura encabeza las preferencias, con el 53.8% de las personas lectoras de libros, un incremento de 10.7 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando alcanzó el 43.1%.

Los resultados del Inegi colocan a los siguientes tipos de libros como los más populares:

Tipo de libro Porcentaje Literatura 53.8% Autoayuda, superación personal o religiosos 44.6% Libros específicos de alguna materia o profesión 38.2% Cultura general 35.1% Manuales, guías, recetarios u otros 21.1%

Los textos de cultura general también ganaron terreno, al pasar del 29.1 al 35.1%. En cambio, los manuales, guías y recetarios fueron los únicos que registraron una caída, del 27.0 al 21.1%.

¿Qué libros prefieren los jóvenes y los adultos mayores?

Los gustos cambian con la edad, ya que los jóvenes prefieren la literatura, mientras que los mayores de 40 años se inclinan por títulos de autoayuda, superación personal o religiosos.

La literatura es la opción más popular de los 12 a los 39 años con el 58%, en cambio, los libros de autoayuda y temas religiosos alcanzan el 52.5% en el grupo de 40 a 59 años y llegan al 59.6% en los adultos mayores.

Además, el 43.8% de los jóvenes lectores de 12 a 24 años reportó cuatro o más libros durante el último año, proporción que disminuye al 21.3% en quienes tienen 60 años o más, en este último grupo, el 42.5% leyó únicamente uno.

¿Quiénes leen más libros en México: mujeres u hombres?

Las mujeres superaron a los hombres tanto en el promedio anual de ejemplares como en el porcentaje de población que lee libros. El 64.1% de ellas reportó esta actividad, frente al 58.3% de la población masculina.

También mostraron mayor constancia: el 25.7% de las lectoras dijo abrir un libro diariamente, mientras que en los hombres la proporción fue del 19.4%.

Sin embargo, ellos dedican más tiempo a cada jornada de lectura. A nivel nacional, el promedio pasó de 59 minutos en 2025 a una hora con seis minutos en 2026, considerando únicamente los días en que se realiza esta actividad.

Otro dato relevante es que el 76.9% lee libros principalmente por gusto, mientras que el 23.1% lo hace por necesidad, ya sea para estudiar, trabajar o realizar alguna otra actividad.

¿Los mexicanos prefieren libros impresos o digitales?

El papel conserva su lugar frente a las pantallas: el 83.5% de quienes leen libros utiliza ejemplares impresos, mientras que el 31.1% recurre al formato digital. Los porcentajes no son excluyentes, pues una misma persona puede utilizar ambos.

El formato electrónico tiene mayor presencia en los grupos de 12 a 24 años y de 25 a 39 años, con 37.5 y 36.7%, respectivamente. Por el contrario, el 92.4% de los lectores mayores de 60 años utiliza libros físicos.

La compra de ejemplares nuevos sigue siendo la principal forma de conseguirlos, con el 38.8%. Los préstamos o regalos representan el 35.7%, mientras que las descargas gratuitas alcanzan el 18.4%.

La falta de interés también aparece como uno de los obstáculos para fomentar la lectura. De los 22.6 millones de personas que no leyeron ninguno de los cinco materiales analizados por el MOLEC (incluidos libros, revistas y periódicos), el 45.1% señaló la falta de motivación o gusto como la principal razón. Otro 34.5% mencionó la falta de tiempo.

¿Qué leen los mexicanos además de libros?

Aunque los libros son el material de lectura más consultado, los mexicanos también recurren a otros contenidos, principalmente en internet. De acuerdo con el MOLEC 2026, el 42% de la población de 12 años y más leyó páginas de internet, foros o blogs durante el último año.

Otros materiales también forman parte de sus hábitos de lectura: las revistas registraron una participación del 29.1%, los periódicos del 25.3% y las historietas, cómics o mangas del 23.5%.

Estos últimos contenidos destacaron por registrar el mayor incremento respecto a 2025, cuando alcanzaron el 20.9%, lo que representa un aumento de 2.6 puntos porcentuales.

¿Cuánto leen los mexicanos en redes sociales?

Las redes sociales también forman parte de los hábitos de lectura en México, pues el 83.2% de la población de 12 años y más consultó contenidos en estas plataformas durante 2026, frente al 80.4% registrado en 2025.

El consumo es mayor entre los jóvenes, ya que el 90.9% de las personas de 12 a 39 años leyó publicaciones en redes sociales, mientras que entre los adultos de 60 años y más la proporción fue del 58.1%.

Además, ocho de cada 10 personas que leen contenidos en estas plataformas realizan esta actividad diariamente, con un promedio de una hora y 30 minutos al día, siete minutos más que en 2025.

¿Los mexicanos comprenden lo que leen?

El MOLEC 2026 también exploró la percepción de los mexicanos sobre su comprensión lectora y encontró que el 49.7% considera que entiende la mayor parte de los contenidos que consulta, mientras que el 19.4% asegura comprenderlos en su totalidad.

Por otra parte, el 19.6% señaló que comprende aproximadamente la mitad de lo que lee y el 11.2% reconoció que entiende poco.

En comparación con 2025, el porcentaje de personas que considera comprender la mayor parte de sus lecturas aumentó cinco puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados del Inegi.

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