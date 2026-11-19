¿Para qué sirve el maletín nuclear que llevó Putin? Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llevó a China el llamado maletín nuclear, un dispositivo que forma parte del sistema de mando y control del arsenal atómico ruso, que tiene como propósito establecer comunicaciones seguras entre el presidente ruso y los principales responsables de las fuerzas militares.

El hecho ocurrió antes del encuentro diplomático de Putin con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, en un contexto internacional marcado por las tensiones entre las principales potencias militares.

Esta no es la primera vez que Putin lleva el maletín, pues en octubre de 2023, durante otro viaje a China, las cámaras captaron a oficiales navales que caminaban detrás del mandatario y transportaban maletines negros identificados como parte del sistema de mando nuclear ruso.

El portafolio negro llamó la atención debido a su relación con uno de los mecanismos militares más delicados de Moscú, como lo es la comunicación y autorización de órdenes relacionadas con el posible uso de armas nucleares.

Durante la visita del mandatario a China, un asistente fue captado transportando el maletín, fue entonces cuando un periodista de la televisión rusa Vesti le preguntó si se trataba del dispositivo nuclear, el funcionario respondió afirmativamente.

🇷🇺🇨🇳 | Putin llevó su “maletín nuclear” consigo a China. pic.twitter.com/gty63GwL1H — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 18, 2026

¿Para qué sirve el “maletín nuclear” que Putin llevó a China?

El dispositivo es conocido como Cheget, nombre inspirado en el monte Cheget, ubicado en la región del Cáucaso, de acuerdo con la Atomic Heritage Foundation (AHF), organización dedicada a preservar e interpretar la historia del Proyecto Manhattan y la Era Atómica, el maletín fue desarrollado durante la década de 1980, cuando la Unión Soviética buscaba reducir el tiempo de respuesta ante un posible ataque nuclear.

El Cheget es considerado el equivalente ruso del llamado balón nuclear estadounidense, pero es importante precisar que no contiene una bomba atómica ni es un control remoto que permita disparar misiles con sólo presionar un botón.

En realidad, es una terminal portátil que permite establecer comunicaciones seguras entre el presidente ruso y los principales responsables de las fuerzas militares.

El maletín forma parte de Kazbek, el sistema de mando y control que administra el arsenal nuclear de Rusia, a través de este sistema, el operador puede comunicarse con otros funcionarios mediante una red segura conocida como Kavkaz, palabra que significa Cáucaso en ruso.

¿Cómo se utiliza el maletín nuclear de Putin?

La Atomic Heritage Foundation explica que existen tres maletines de este tipo, uno para el presidente, otro para el ministro de Defensa y uno más para el jefe del Estado Mayor.

La organización también describe un mecanismo conocido como sistema de “triple llave”, diseñado para que las tres autoridades introduzcan sus respectivos códigos y evitar que una sola persona tenga el control absoluto de una decisión nuclear.

Sin embargo, la propia AHF advierte que existe cierta ambigüedad sobre la cadena de mando rusa, particularmente porque el primer ministro, quien ocupa el primer lugar en la línea de sucesión presidencial, no cuenta con un Cheget.

¿Putin puede lanzar un ataque nuclear con el maletín?

Aunque popularmente se le conoce como el botón nuclear de Putin, el Cheget no funciona como un control remoto que dispara misiles de manera automática.

Su función es permitir la comunicación segura entre el presidente y los principales mandos militares, así como transmitir instrucciones relacionadas con una eventual utilización de armas nucleares.

El dispositivo está conectado al sistema Kazbek, desde el cual se gestionan las comunicaciones y los procedimientos de mando de las fuerzas nucleares estratégicas rusas.

El maletín es una herramienta que participa en el proceso de autorización de un posible ataque nuclear, pero no contiene una bomba ni permite provocar una detonación con sólo apretar un botón.

¿Cuándo se utilizó por primera vez el Cheget?

El maletín nuclear comenzó a desarrollarse durante la década de 1980, en los últimos años de la Unión Soviética, su aparición coincidió con el gobierno de Konstantín Chernenko, quien murió en 1985 y fue sucedido por Mijaíl Gorbachov.

Posteriormente, el dispositivo pasó a formar parte del sistema de mando nuclear de la Federación Rusa.

Uno de los episodios más conocidos relacionados con el Cheget ocurrió el 25 de enero de 1995, durante la presidencia de Boris Yeltsin.

Ese día, Rusia detectó el lanzamiento de un cohete científico desde Noruega, los sistemas de alerta identificaron inicialmente el objeto como una posible amenaza, debido a que su trayectoria podía confundirse con la de un misil balístico.

Ante la situación, se activaron los procedimientos de emergencia y Yeltsin utilizó su maletín nuclear para comunicarse con los responsables militares y evaluar la posible amenaza.

Finalmente, las autoridades rusas determinaron que se trataba de un cohete de investigación científica y no de un ataque contra el país.

¿Desde cuándo Putin tiene el maletín nuclear?

Vladímir Putin recibió el Cheget el 31 de diciembre de 1999, cuando Boris Yeltsin anunció su renuncia a la presidencia y le transfirió el poder.

El maletín ha acompañado a Putin durante sus años en el poder y también ha aparecido en algunas de sus visitas internacionales.

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