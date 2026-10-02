Crédito Infonavit después de los 50 años: así impacta la edad en el financiamiento para hombres y mujeres

La edad puede impactar en el plazo y cobertura del crédito. Foto: Infonavit

Muchas personas mayores de 50 años buscan solicitar un crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Sin embargo, los rumores sobre supuestos límites de edad o sobre financiamientos reducidos hacen que algunos trabajadores descarten la posibilidad antes de revisar su precalificación.

La realidad es que Infonavit no prohíbe solicitar un crédito después de los 50 años, pero la edad sí influye en uno de los aspectos más importantes del financiamiento: el plazo disponible para pagarlo.

¿Qué cambia después de los 50 años?

La regla que utiliza el Infonavit es sencilla:

Para los hombres, la suma de la edad y el plazo del crédito no debe superar los 70 años

Para las mujeres, la suma de la edad y el plazo del crédito no debe superar los 75 años

Esto significa que sí puedes solicitar un financiamiento a los 50, 55 o incluso más años, pero el tiempo disponible para liquidarlo será menor conforme aumenta la edad.

¿Cuántos años tendrías para pagar?

Tomando como referencia la regla oficial del Infonavit, éstos serían algunos ejemplos:

Si tienes 50 años

Hombre: hasta 20 años de plazo

Mujer: hasta 25 años de plazo

Si tienes 55 años

Hombre: hasta 15 años

Mujer: hasta 20 años

Si tienes 60 años

Hombre: hasta 10 años

Mujer: hasta 15 años

Si tienes 65 años

Hombre: hasta 5 años

Mujer: hasta 10 años

¿Eso significa que te prestan menos?

No necesariamente.

El monto disponible depende de factores como:

El salario

La capacidad de pago

El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda

El historial laboral

Lo que sí ocurre es que, al reducirse el plazo para liquidar el financiamiento, las mensualidades pueden aumentar, ya que la deuda debe pagarse en menos tiempo.

¿Hasta qué edad se puede solicitar un crédito?

El Infonavit no establece una edad máxima específica para iniciar el trámite.

Sin embargo, debido a la regla de edad más plazo, el límite práctico suele ubicarse alrededor de:

69 años para hombres

74 años para mujeres

Esto considerando que el plazo mínimo de un crédito es de un año.

¿Qué créditos aplican?

La regla de edad también aparece en los principales créditos para compra de vivienda del Infonavit, incluyendo el crédito tradicional para adquirir una casa o departamento. El plazo puede ir de uno a 30 años, siempre que se cumpla con la limitante de edad establecida por el instituto.

Antes de iniciar el trámite

Si tienes más de 50 años y estás pensando en comprar una vivienda, lo más recomendable es ingresar a Mi Cuenta Infonavit para revisar tu precalificación.

Ahí podrás conocer cuánto dinero podrías recibir, cuál sería tu plazo máximo de pago y si las mensualidades se ajustan a tu presupuesto.

La edad influye en las condiciones del financiamiento, pero no significa que las puertas del Infonavit se cierren. Para miles de trabajadores, un crédito después de los 50 años sigue siendo una opción viable para comprar una casa, un departamento o acceder a otros esquemas de vivienda del instituto.

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