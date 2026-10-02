Pensión Bienestar 2026: ¿cuándo será el último pago del año?

Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar 2026 tendrá un último pago durante noviembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, para las personas adultas mayores que forman parte del programa. El pago se realiza mediante un sólo depósito bimestral en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no habrá un depósito adicional durante diciembre.

¿Cuándo será el último pago del año?

De acuerdo con las reglas de operación del programa para 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 3 mil 200 pesos mensuales, es decir, 6 mil 400 pesos cada bimestre.

Por lo tanto, el último depósito del año será de 6 mil 400 pesos para las personas beneficiarias que mantengan su derecho al apoyo.

El calendario de pago se publica de manera escalonada y toma como referencia la primera letra del apellido. Sin embargo, las fechas correspondientes a noviembre-diciembre todavía no están confirmadas oficialmente.

¿Quiénes recibirán el último pago de 2026?

El depósito está dirigido a quienes ya forman parte del padrón de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y cumplen con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones se encuentran:

Tener 65 años o más

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Tener domicilio actual en México

Mantenerse incorporado al programa

Además, el programa tiene carácter universal para quienes cumplen con los requisitos. Las reglas de operación no establecen como condición dejar de recibir otra pensión o jubilación.

Último pago de la Pensión Bienestar

Aunque el bimestre corresponde a noviembre-diciembre, el depósito se realizará durante noviembre, siguiendo el calendario que publique la Secretaría de Bienestar.

Como referencia, en 2025 el pago de ese mismo bimestre comenzó el 3 de noviembre y concluyó el 27 del mismo mes. Sin embargo, esas fechas no deben tomarse como el calendario de 2026.

Por ahora, cualquier fecha que circule en redes sociales o páginas no oficiales debe considerarse tentativa.

¿Cuándo será el primer pago de 2027?

Después del depósito de noviembre-diciembre, el siguiente pago corresponderá al bimestre enero-febrero de 2027.

Hasta el momento tampoco existe un calendario oficial para ese primer depósito del próximo año.

La Secretaría de Bienestar deberá informar las fechas correspondientes cuando sean definidas.

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