Nuevo formulario para votar desde el extranjero: qué cambia y a quién afecta

Formulario para votaciones en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Si eres ciudadano estadounidense y vives fuera del país, hay un cambio en el trámite del voto por correo que conviene conocer antes de las elecciones de noviembre. El Departamento de Defensa modificó durante el verano el Federal Post Card Application (FPCA), utilizado por ciudadanos en el extranjero y militares para registrarse y solicitar una boleta de voto ausente. El cambio ya está vigente y podría complicar el trámite para algunos votantes.

El punto más delicado está en quienes son ciudadanos estadounidenses pero nunca han vivido en Estados Unidos.

¿Qué cambió en el formulario para votar desde el extranjero?

El FPCA, conocido como Standard Form 76, sirve para registrarte para votar, solicitar una boleta de voto ausente y actualizar tus datos. Así lo explica el programa federal de asistencia electoral (FVAP).

La versión anterior incluía una casilla específica para declarar que eras ciudadano estadounidense, vivías fuera del país y nunca habías vivido en Estados Unidos.

La nueva versión eliminó esa opción.

Además, según una investigación de The Washington Post publicada por Yahoo News, el nuevo formulario modifica las instrucciones sobre identificación y añade un lenguaje que indica que está destinado a miembros de las Fuerzas Armadas ausentes, sus familiares y ciudadanos que viven fuera de EE. UU. con intención de regresar.

Ese detalle puede parecer administrativo. No lo es para una persona que intenta votar desde otro país y necesita saber exactamente qué formulario utilizar.

¿A quién puede afectar más el nuevo formulario?

El grupo que enfrenta una situación particular es el de los llamados “never resided”: ciudadanos estadounidenses que nacieron y han vivido siempre en otro país, pero que pueden tener derecho al voto por la residencia previa de alguno de sus padres.

Según The Washington Post, 37 estados permiten actualmente que estos ciudadanos voten bajo determinadas condiciones relacionadas con la residencia previa de sus padres. Las reglas, sin embargo, dependen de cada estado.

FVAP también advierte que los derechos de voto de ciudadanos nacidos en el extranjero que nunca establecieron residencia en Estados Unidos varían según el estado.

Por eso, no basta con asumir que la eliminación de la casilla significa que perdiste tu derecho a votar. El cambio del formulario federal y la elegibilidad estatal son cuestiones distintas.

¿Por qué el Pentágono cambió el formulario?

El Departamento de Defensa solicitó en agosto un procedimiento de emergencia para modificar el documento.

De acuerdo con la carta citada por The Washington Post, el argumento oficial fue que la versión anterior podía generar confusión sobre la información que los votantes debían proporcionar y sobre quién podía utilizar el formulario. El Departamento de Defensa dijo al periódico que los cambios buscaban simplificar las instrucciones de identificación y alinear el documento con la legislación federal.

La utilización del procedimiento de emergencia generó cuestionamientos de organizaciones dedicadas a los votantes en el extranjero. Algunos especialistas consultados por el periódico dijeron que no entendían qué situación justificaba saltarse el proceso habitual de revisión pública. Esas son críticas de organizaciones y expertos, no una conclusión oficial sobre la legalidad del cambio.

¿Qué debes hacer si votas desde otro país?

Si eres ciudadano estadounidense y resides fuera del país, el cambio no significa que debas abandonar el proceso de voto ausente.

FVAP mantiene el Federal Post Card Application como el mecanismo para registrarte y solicitar una boleta. La agencia recomienda revisar primero las reglas específicas del estado donde tienes tu residencia electoral.

Antes de enviar cualquier documento, revisa:

Tu estado de residencia electoral en EE. UU.

Los requisitos de identificación que establece tu estado

La fecha límite para solicitar la boleta

La forma en que puedes devolverla

Si naciste fuera de EE. UU. y nunca viviste allí, las reglas específicas para tu caso

Hay otro detalle que suele causar problemas: FVAP señala que la dirección de residencia electoral debe ser una dirección en Estados Unidos. Colocar tu domicilio extranjero como residencia electoral puede provocar que el trámite sea rechazado.

Para las elecciones generales de 2026, FVAP recomienda enviar el FPCA con anticipación. La agencia explica que utilizarlo ofrece una protección para que los estados envíen la boleta al menos 45 días antes de una elección federal, aunque debes consultar siempre los plazos particulares de tu estado.

Si nunca has vivido en Estados Unidos, el paso más importante no es intentar adivinar qué significa la nueva casilla. Comprueba primero si tu estado reconoce tu derecho a votar y sigue las instrucciones de su oficina electoral. El cambio federal modificó el formulario, pero las reglas de elegibilidad siguen teniendo un componente estatal.

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