Congelación de rentas en Nueva York: qué departamentos no tendrán aumento desde el 1 de octubre

El beneficio está disponible para algunos inquilinos en NY. Foto: Envato

El Departamento de Finanzas de Nueva York administra el Programa de Congelación de Alquileres, una iniciativa que permite a ciertos inquilinos evitar futuros aumentos en el costo de la renta.

El beneficio está dirigido a adultos mayores y personas con discapacidades que viven en apartamentos elegibles y cumplen con los requisitos establecidos por la ciudad.

La medida no aplica de forma automática a todos los departamentos ni a todas las personas que alquilan en la ciudad. Los inquilinos deben solicitar el beneficio y mantener su elegibilidad para conservar la congelación de la renta.

¿Quiénes pueden solicitar la congelación de rentas?

Los requisitos dependen del beneficio. Para el programa SCRIE, dirigido a personas mayores, el solicitante debe tener al menos 62 años de edad, mientras que el DRIE está disponible para personas de 18 años o más que tengan una discapacidad que cumpla con los criterios establecidos.

En ambos casos, el ingreso combinado del hogar debe ser de 50 mil dólares anuales o menos y el alquiler mensual debe representar más de un tercio de los ingresos mensuales del hogar.

El solicitante también debe vivir en el apartamento y aparecer en el contrato de arrendamiento o contar con derechos sucesorios reconocidos.

Las viviendas elegibles incluyen apartamentos con alquiler controlado o estabilizado y algunas unidades de Mitchell-Lama, HDFC y otros programas de vivienda regulada.

En el caso del DRIE, la discapacidad debe estar respaldada por una prestación o certificación aceptada, como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) o determinadas prestaciones por discapacidad para veteranos.

No califican las viviendas públicas administradas por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), los apartamentos cuyo alquiler está cubierto total o parcialmente por un vale de Sección 8 ni las viviendas privadas que no están sujetas a regulación de alquileres.

¿Qué es el Programa de Congelación de Alquileres de Nueva York?

El programa reúne dos beneficios: la Exención de Aumento de Alquiler para Personas Mayores (SCRIE, por sus siglas en inglés) y la Exención de Aumento de Alquiler para Personas con Discapacidad (DRIE).

Ambos permiten congelar el alquiler en un monto establecido y eximir al inquilino de determinados aumentos legales futuros.

La ciudad compensa la diferencia mediante un crédito de reducción de impuestos sobre la propiedad que reciben los propietarios.

Tenants organized for relief during this affordability crisis, and won—today, the Rent Guidelines Board’s rent freeze for one-and two-year leases is now in effect.



Great news for 1 million+ rent-stabilized tenants.https://t.co/OG2l2S95JJ — Office of the Public Advocate Jumaane D. Williams (@nycpa) October 1, 2026

¿Cómo solicitar la congelación del alquiler?

Los inquilinos pueden presentar su solicitud a través del portal del Programa de Congelación de Alquileres. El Departamento de Finanzas recomienda realizar el trámite en línea, aunque también acepta solicitudes en papel para quienes no puedan utilizar el sistema digital.

La documentación requerida puede incluir comprobantes de edad, ingresos y residencia.

¿Dónde recibir ayuda para solicitar el beneficio?

Las personas que necesiten orientación pueden comunicarse con el 311, contactar al Departamento de Finanzas o programar una cita virtual.

Si una discapacidad o impedimento físico o mental dificulta completar el trámite dentro del plazo establecido, también es posible solicitar una extensión o algún tipo de asistencia.

Para ello, se puede llamar al 311, escribir al Departamento de Finanzas o presentar una solicitud de prórroga por discapacidad o impedimento. En algunos casos, la ciudad puede pedir documentación médica que respalde la solicitud.

La aprobación de una prórroga no elimina la obligación de entregar los documentos de renovación ni de cumplir con los requisitos del programa. Los interesados también pueden consultar la herramienta de elegibilidad para revisar si cumplen con las condiciones antes de presentar su solicitud.

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