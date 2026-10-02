Gala Montes habla de una posible orden de restricción contra su madre: “Quiere dinero”

Gala Montes afirmó que prefiere mantenerse alejada de ella. Foto: Cuartoscuro

Gala Montes considera solicitar una orden de restricción contra su madre, Crista Montes, luego de acusarla de presunto acoso y de pedirle dinero.

La intérprete de “Tacara” habló sobre esta posibilidad durante una entrevista con la grafóloga Maryfer Centeno, compartida por el programa “De primera mano”.

¿Por qué Gala Montes quiere una orden de restricción?

Durante la charla, cuestionó la preocupación que algunos integrantes de su familia han mostrado públicamente por ella y aseguró que, si fuera genuina, se traduciría en acciones para apoyarla.

“Es chistoso como ver la preocupación de la gente, inclusive de mis propios familiares, que no es genuina”, señaló.

Al referirse a Crista Montes, la actriz afirmó que prefiere mantenerse alejada de ella y aseguró que ha sufrido presunto acoso.

“De verdad, a la señora Crista yo le huyo. Le quiero poner una orden de restricción porque no deja de acosarme, porque quiere dinero”, declaró.

Gala también acusó a su madre de hablar con personas de su círculo cercano para, según su versión, desprestigiarla. Entre sus señalamientos mencionó supuestos robos y aseguró que ha hablado con varios de sus amigos.

Gala Montes habla de su relación con su madre

La actriz también recordó que comenzó a mantener económicamente su casa desde los seis años y explicó que su madre dejó de trabajar después de que ella obtuvo un papel en una serie para dedicarse a su carrera.

Gala aseguró que durante años guardó silencio sobre los conflictos familiares y reconoció que algunas de sus respuestas públicas pudieron ser agresivas.

“Tal vez la forma en la que contesté a muchas personas fue como muy, muy agresiva. Y tal vez me arrepiento de un par de cositas”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que decidió defenderse ante los ataques que, según ella, ha recibido: “A mí me hablas mal y yo me voy a defender. Punto, seas quien seas”.

Crista Montes reacciona a las declaraciones de su hija

Tras la difusión de las declaraciones de Gala, Crista Montes reaccionó a través de un video publicado en Instagram. En el mensaje, la madre de la actriz evitó entrar en detalles sobre el distanciamiento y dijo que reflexionaría sobre la situación en privado.

“Ya no tengo cara para decir nada, quiero decirles nada más que no se les olvide que es una gran actriz”, expresó.

Agregó que hablaría sobre lo ocurrido únicamente con las personas de su confianza y reiteró que no daría más explicaciones públicamente.

“Ya todo lo demás, lo que pienso, lo que no pienso, eso ya lo reflexionaré yo y mi gente de confianza y mi círculo cercano”, concluyó.

¿Cuándo comenzó el distanciamiento entre Gala y Crista Montes?

La relación entre ambas se deterioró a mediados de 2024, cuando Gala Montes terminó la relación laboral que mantenía con su madre, quien se desempeñaba como su representante artística.

A partir de entonces, ambas han intercambiado declaraciones públicas sobre su relación. Gala ha hablado de presuntos episodios de violencia, manipulación y problemas relacionados con el manejo de sus ingresos, mientras que Crista también ha acusado a sus hijas de ejercer violencia en su contra y ha hablado de su salida como representante de la actriz.

El conflicto volvió a tomar relevancia durante la participación de Gala Montes en “La Casa de los Famosos México”, donde la actriz habló públicamente sobre su relación con su madre.

Hasta el momento, Gala Montes ha hablado de su intención de solicitar una orden de restricción contra Crista Montes, pero no se ha informado que la medida ya haya sido presentada formalmente.

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