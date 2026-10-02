Dreamers y TPS: la ley que busca darles ciudadanía está a punto de llegar a votación

La petición para forzar ese voto suma 217 de las 218 firmas necesarias. Foto: AFP

Una sola firma separa a la Cámara de Representantes de EE. UU. de votar la American Dream and Promise Act, el proyecto que abriría un camino a la ciudadanía para dreamers y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS). La petición para forzar ese voto suma 217 de las 218 firmas necesarias, según el registro de la Secretaría de la Cámara de Representantes.

La congresista demócrata Sylvia Garcia, de Texas, presentó la petición el 20 de julio de 2026 para llevar el proyecto al pleno sin depender de que el liderazgo republicano lo ponga en agenda. Las tres firmas más recientes se registraron el 2 de septiembre, y el conteo no ha cambiado desde entonces.

El voto, si llega, sería apenas el primer paso de un recorrido que también pasa por el Senado y por la Casa Blanca, mientras quienes tienen la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o TPS siguen dependiendo de permisos temporales que deben cuidar por su cuenta.

¿Qué tan cerca está la votación de la ley para dreamers y TPS?

El mecanismo que eligió Garcia se conoce como petición de descargue y permite que una mayoría de la Cámara lleve un proyecto al pleno cuando el liderazgo se niega a hacerlo, de acuerdo con un comunicado de la oficina de la congresista. La lista de firmantes es pública e incluye a tres republicanos, María Elvira Salazar, de Florida, Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Don Bacon, de Nebraska.

Alcanzar las 218 firmas obligaría a la Cámara a votar, pero no convertiría el proyecto en ley. El texto tendría que pasar después por el Senado y recibir la firma del presidente, un camino que ya se quedó a medias en 2019 y en 2021, cuando la Cámara aprobó versiones anteriores con apoyo de ambos partidos.

El respaldo al proyecto también viene de fuera del Congreso, como muestra el caso de Zak Galindo, exbeneficiario de DACA y director de una barbería, una cafetería y una panadería en Texas, quien se sumó a la organización ABIC Action, a líderes empresariales y a legisladores para pedir su aprobación, según una publicación en Instagram sobre ese encuentro.

¿Qué daría la American Dream and Promise Act a los dreamers?

El proyecto, identificado como H.R. 1589 y presentado el 26 de febrero de 2025, crearía una residencia permanente condicional válida por 10 años para quienes llegaron al país a temprana edad, de acuerdo con el texto publicado por la Oficina de Publicaciones del Gobierno. La persona quedaría protegida de la deportación mientras su solicitud se resuelve.

Los requisitos para pedir esa residencia condicional son concretos y varios coinciden con documentos que muchos dreamers ya tienen a la mano.

Haber entrado a EE. UU. con 18 años o menos

Tener presencia continua en el país desde el 1 de enero de 2021

Contar con diploma de preparatoria, GED o certificado técnico, o estar inscrito en un programa educativo

Pasar revisiones de antecedentes penales y de seguridad nacional

Pagar una tarifa de hasta 495 dólares

La condición se podría retirar por una de tres vías, que son obtener un título universitario o completar 2 años de estudios superiores, cumplir 2 años de servicio militar, o demostrar ingresos por trabajo durante al menos 3 años. La ciudadanía llegaría después, por el proceso normal de naturalización, pues el proyecto no permite solicitarla mientras la residencia siga siendo condicional.

¿Qué cambiaría para las personas con TPS?

Las personas con TPS, o con la protección conocida como Salida Forzosa Diferida (DED), podrían pedir la residencia permanente si acreditan 3 años de presencia continua en EE. UU., con una tarifa de hasta mil 140 dólares. El plazo para presentar la solicitud sería de 3 años a partir de la aprobación de la ley.

El texto original exige que la persona tuviera TPS, o fuera elegible para tenerlo, al 1 de enero de 2017, una fecha de corte que pesa mucho para esta comunidad. La resolución H.Res. 1414, que acompaña a la petición, cambia esa fecha al 1 de julio de 2024, lo que alcanzaría a quienes obtuvieron la protección después de 2017.

¿Qué pueden hacer mientras tanto quienes tienen DACA o TPS?

Nada cambia para nadie hasta que el proyecto sea ley, y no existe todavía ningún formulario ni trámite para inscribirse. La protección vigente de cada persona sigue siendo la única que cuenta, por lo que conviene mantenerla al día y desconfiar de quien cobre por “apartar un lugar” en una ley que no se ha aprobado.

En el caso de DACA, la agencia sigue aceptando renovaciones, no procesa solicitudes iniciales y recomienda presentar la renovación entre 120 y 150 días antes del vencimiento, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Quienes viven en Texas tienen consideraciones adicionales al renovar DACA paso a paso.

Varias medidas sirven desde hoy, se apruebe o no el proyecto, porque responden a los requisitos que el texto plantea.

Renovar a tiempo el DACA o el TPS y guardar copia de cada aprobación

Reunir pruebas de presencia continua, como contratos de renta, registros escolares o declaraciones de impuestos

Conservar constancias de estudios, de empleo o de servicio militar

Resolver cualquier asunto pendiente con la justicia antes de que exista un trámite

Consultar a un abogado o a un representante acreditado ante dudas sobre el caso propio

La situación del TPS cambia de un país a otro, como muestra el estado actual del TPS de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, así que cada persona debe revisar la fecha de vencimiento que corresponde a su nacionalidad. La asesoría legal pesa más en este momento, cuando cada vez menos inmigrantes logran conseguir un abogado para sus casos.

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