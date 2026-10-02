Seguridad Nacional de EE. UU. presume cifras de deportaciones y visas revocadas

EE. UU. presume cifras de deportaciones y visas revocadas. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) difundió un reporte sobre las acciones migratorias de la administración del presidente Donald Trump, en el que asegura que se han registrado más de 3.3 millones de expulsiones y 250 mil visas revocadas.

En su publicación, el DHS también afirmó que Estados Unidos registra una migración neta negativa por primera vez en medio siglo. La dependencia atribuyó los resultados a las acciones impulsadas por la administración Trump.

DHS reporta 3.3 millones de expulsiones y 250 mil visas revocadas

El gráfico difundido por el Departamento de Seguridad Nacional presenta seis cifras o medidas relacionadas con migración, asilo, visas, viajes y naturalizaciones.

Net negative migration for the first time in HALF a CENTURY.



Americans are amassing victories NEVER seen before thanks to President Trump.



We will continue to grow our efforts to fulfill the mandate given to this administration. pic.twitter.com/iO1etAQaMh — Homeland Security (@DHSgov) October 2, 2026

Entre los datos destacados aparecen más de 3.3 millones de expulsiones, incluidas deportaciones y salidas voluntarias.

También reporta 250 mil visas revocadas.

En materia de asilo, el reporte señala una tasa de rechazo del 94%. Además, indica que existen más de 2 mil 600 acuerdos con autoridades estatales y locales para colaborar en tareas de control migratorio, bajo el programa 287(g).

DHS señala prohibiciones de viaje y caída en naturalizaciones

El reporte publicado por la dependencia estadounidense también señala que existen prohibiciones de viaje para personas de 39 países.

En otro de los indicadores incluidos en la imagen, el DHS sostiene que las naturalizaciones bajaron 75%.

La dependencia acompañó las cifras con un mensaje en el que aseguró que Estados Unidos registra una situación que no ocurría desde hace medio siglo.

“Migración neta negativa por primera vez en MEDIO SIGLO”. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El DHS también atribuyó estos resultados al presidente Trump y afirmó que los estadounidenses están acumulando “victorias nunca vistas antes”.

DHS asegura que continuará con sus acciones

En su mensaje, el Departamento de Seguridad Nacional adelantó que mantendrá sus esfuerzos para cumplir con el mandato que, según la propia dependencia, recibió la actual administración.

La publicación presenta estas cifras como un “reporte de recuperación” de las políticas migratorias de Estados Unidos.

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