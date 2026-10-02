Cancelan debate presidencial en Brasil tras intervención judicial; acusan censura

Brasil está en vísperas de elecciones. Foto: AFP

El último debate presidencial antes de la primera vuelta en Brasil fue cancelado luego de decisiones judiciales relacionadas con la ausencia del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y la participación de otros candidatos.

Una jueza electoral determinó que TV Globo no podía mostrar una silla vacía reservada para Lula ni permitir que sus oponentes le dirigieran preguntas durante su ausencia.

¿Por qué cancelaron el debate?

Lula había decidido no participar en el encuentro, previsto antes de las elecciones del domingo. En su lugar, apareció en un podcast, donde cuestionó la participación del senador derechista Flávio Bolsonaro, a quien calificó de “no calificado”.

La decisión judicial generó una segunda resolución de un magistrado de la Corte Suprema, quien ordenó a Globo incluir a un candidato que no había sido invitado inicialmente.

Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula, se retiró del debate dos horas antes de su inicio y denunció una “censura”.

Ante esta situación, Globo decidió cancelar el encuentro y argumentó “inseguridad jurídica” e “interferencia indebida”.

El diario Folha criticó la decisión judicial y sostuvo en un editorial que la silla vacía tiene una tradición en Brasil como símbolo de la ausencia de candidatos. También cuestionó lo que calificó como una maniobra para favorecer al candidato a la reelección.

Medios cuestionan intervención judicial

Tres asociaciones de medios brasileños expresaron su “profunda indignación” por la intervención judicial en las reglas previamente establecidas para el debate.

En un comunicado, señalaron que el activismo judicial había afectado el derecho de los ciudadanos a conocer las propuestas de los candidatos.

Lula no ha comentado las acusaciones sobre un supuesto beneficio a su candidatura derivado de las decisiones judiciales.

Las encuestas dan ventaja a Lula para la primera vuelta y prevén una segunda vuelta el 25 de octubre, con ambos candidatos empatados.

Lula y Bolsonaro no se han enfrentado directamente durante una campaña marcada por escándalos y ataques personales.

El coordinador de campaña de Lula, Edinho Silva, señaló que el mandatario tiene previsto participar en debates antes de una eventual segunda vuelta.

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