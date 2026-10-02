EE. UU. despliega cientos de soldados en Valle del Río Grande tras ataque a Guardia Costera

Guardia Costera fue atacada el sábado a tiros. Foto: U.S. NorthCom

El Comando Norte del Ejército de Estados Unidos confirmó este viernes que cientos de soldados fueron desplegados en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, para reforzar las operaciones de seguridad en la frontera, luego de que el sábado se reportara un ataque a tiros contra elementos de la Guardia Costera cerca de Garceno.

Un video difundido por la reportera Ali Bradley y NewsNation muestra la llegada de los elementos desplegados mediante helicópteros Chinook, como parte de la operación denominada oficialmente Operación Resolución Unificada. Las imágenes muestran a las tropas siendo trasladadas hacia islas ubicadas en el sector fronterizo.

#BREAKING Law enforcement sources confirm that roughly 500 troops are deploying this week to Texas’ Rio Grande Valley —Being dropped onto islands by chinook helicopters.



It comes after suspected cartel members shot at a USCG vessel near Roma over the weekend—The coast guard… pic.twitter.com/xApDsX2RKw — Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 2, 2026

Operación Resolución Unificada aumenta la presencia militar en Texas

De acuerdo con el comunicado del Comando Norte, durante esta semana cientos de integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB) y equipos asociados se están reubicando en el Valle del Río Grande.

El objetivo es reforzar las operaciones de seguridad fronteriza, aumentar la capacidad de respuesta ante amenazas y apoyar a las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley a lo largo del Río Grande.

La operación contempla incrementar el patrullaje, reforzar áreas clave, ampliar las capacidades de monitoreo y detección, así como fortalecer la seguridad de ubicaciones consideradas críticas.

Las acciones se realizan en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Ataque a la Guardia Costera ocurrió días antes del despliegue

El movimiento de tropas ocurre días después de que personal de la Guardia Costera estadounidense fuera atacado a tiros mientras realizaba operaciones en el Río Grande, cerca de Garceno.

Información difundida por NewsNation señaló que en el ataque estarían involucrados presuntos criminales. Sin embargo, el comunicado oficial del Comando Norte no identifica a los responsables como integrantes de un cártel o de alguna organización criminal específica.

La Guardia Costera señaló que trabaja de manera coordinada con la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Guerra y el Departamento Militar de Texas para reforzar la seguridad en la frontera, desarticular actividades ilícitas y proteger a la población.

La agencia también indicó que las amenazas contra sus integrantes y sus socios son tomadas con seriedad.

¿Cuántos soldados fueron enviados al Valle del Río Grande?

El comunicado oficial del Comando Norte señala únicamente que cientos de elementos están siendo trasladados al Valle del Río Grande; no proporciona una cifra exacta.

NewsNation, por su parte, reportó que aproximadamente 500 soldados serían desplegados durante esta semana, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio. Esta cantidad no ha sido confirmada oficialmente por USNORTHCOM.

El despliegue forma parte de la Operación Ardent Vanguard, mediante la cual la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur mantiene capacidades militares para apoyar las operaciones de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

Además, las fuerzas estadounidenses mantienen vigilancia sobre drones vinculados a organizaciones criminales que han sido detectados a lo largo de este tramo de la frontera.

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