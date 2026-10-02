Trabajadores de Salud Federal exigen en la CDMX democracia sindical y abasto de insumos

Protestas en la CDMX. Foto: Melina Ochoa

Trabajadores de salud federal de diversos estados del país se manifiestan frente a la sede delSindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), en la CIudad de México (CDMX), para exigir la renovación de dirigencias sindicales locales y denunciar las deficiencias operativas que enfrentan día con día en los hospitales públicos.

Trabajadores de Salud Federal exigen mejores condiciones laborales

Exigen la convocatoria inmediata a elecciones sindicales y la atención urgente a las deficiencias operativas que enfrentan los hospitales del sector público en el país.

Los manifestantes indicaron que si a las 13 horas de este viernes 2 de octubre no tienen diálogo directo con el líder sindical o representación del SNTSA, marcharán al Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma donde se agregarán más trabajadores de la capital.

El grupo de trabajadores de la salud se movilizó frente a las instalaciones del SNTSA y gritó consignas “Sí a la elección, no a la imposición”.

Manifestantes exigen insumos médicos

Respecto a las denuncias por desabasto de insumos y medicinas en los centros de salud, la presidencia del SNTSA señaló que se mantiene comunicación con las autoridades gubernamentales para reportar las fallas en el suministro e indicó que el diálogo está abierto.

A pesar de la manifestación, nadie del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud salió a hablar con ellos. Por lo que los manifestantes se dirigen a el Ángel de la Independencia en Avenida Paseo de la Reforma.

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