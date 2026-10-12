ssc-cdmx-investiga-tres-presuntos-abusos-policiales-durante-bloqueos-del-imss

En CDMX, trabajadores del IMSS protestan. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) inició una investigación administrativa por tres presuntos casos de uso indebido de la fuerza policial durante el operativo para liberar vialidades bloqueadas por manifestantes del IMSS el viernes 9 de octubre.

Difunden videos del actuar policíaco

Los hechos señalados en videos difundidos en redes sociales habrían ocurrido en Viaducto, Circuito Interior y avenida Plutarco Elías Calles. La Dirección General de Asuntos Internos analiza las imágenes para determinar si los policías actuaron conforme a los protocolos y las disposiciones aplicables.

En Viaducto se compartieron videos de los uniformados replegando a los manifestantes con escudos. Uno de los presuntos participantes en la manifestación sufrió aventones y cayó al piso. El sujeto vestía una playera color verde.

De acuerdo con la SSC, ese día se registraron alrededor de 23 bloqueos simultáneos en distintos puntos de la capital, entre ellos Calzada de Tlalpan, Periférico, Ermita, División del Norte y avenida Tláhuac, lo que afectó la circulación y dificultó el paso de vehículos de emergencia.

Ante esta situación, elementos de la Policía Metropolitana y de la Policía Preventiva intervinieron en cuatro de los puntos considerados de mayor conflictividad para dirigir a los manifestantes hacia las banquetas y restablecer el tránsito, sin impedir que continuaran las protestas.

“Esta decisión se tomó a partir de una valoración de los derechos involucrados con el propósito de asegurar el ejercicio de la libre manifestación y, al mismo tiempo, proteger la integridad de las personas, el libre tránsito y el acceso de los servicios de emergencia”, dijo la SSC capitalina.

#Importante – Sobre la manifestación y bloqueos registrados el día viernes, la @SSC_CDMX reitera su compromiso irrestricto con la protección y respeto a la libre manifestación de las personas y el libre tránsito en la #CiudadDeMéxico.



La intervenciones policiales deben… pic.twitter.com/0puMExSstC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 12, 2026

La dependencia aseguró que el operativo se realizó conforme al protocolo de atención a manifestaciones y que durante la intervención no hubo personas lesionadas ni conatos de violencia.

La SSC señaló que cualquier actuación que contravenga los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la normatividad vigente.

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