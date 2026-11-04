Enorme roca amenaza con caer sobre Paseo de los Ahuehuetes Sur

Alertan por posibilidad de caída de enorme piedra. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una piedra gigante de origen volcánico, situada en una zona elevada de Bosques de las Lomas, mantiene en alerta por la posibilidad de que se desprenda y termine sobre Paseo de los Ahuehuetes Sur, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

La formación rocosa se encuentra en un punto desde el que su caída, de aproximadamente más de 10 metros, podría alcanzar la vialidad o incluso afectar algún inmueble próximo. El deterioro del terreno que la sostiene encendió las alertas sobre un posible deslave.

Lluvias habrían debilitado el terreno que sostiene la roca

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló públicamente que las precipitaciones recientes han contribuido al deterioro del talud donde está alojada la formación rocosa. Esta condición podría comprometer la estabilidad de la piedra y favorecer que se desplace pendiente abajo.

Tras los reportes sobre el peligro, autoridades realizan una revisión para conocer el estado de la zona y establecer qué acciones se requieren para prevenir daños. Si bien, la alcaldía se encuentra a la espera de que el Gobierno capitalino atienda el reporte por tratarse de un área natural protegida, las autoridades de la alcaldía están evaluando el hecho y al pendiente de la situación.

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